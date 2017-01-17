ختم محاكمة هنيبعل القذافي.. ما النتيجة؟!

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أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" ان القاضي المنفرد الجزائي في بيروت غسان الخوري ختم اليوم محاكمة هنيبعل القذافي في جرم تحقير القضاء، وارجأ اعطاء الحكم الى 24 الحالي.





الجلسة التي انعقدت اليوم أحضر اليها الموقوف هنيبعل القذافي وحضر وكيله ولم يحضر المحامي مصطفى قبلان الذي اعتذر عن الحضور بعدما كان وعد بابراز مرسوم تكليفه من الدولة اللبنانية الادعاء على القذافي.





ترافع المحامي المظلوم عن موكله، وقال، ان لا نية لموكله بالتهديد وان الكلام الذي صدر عن موكله في جلسة التحقيق لا يرقى الى التهديد ولا الى اهانة القاضي، وان ما ورد على لسانه هو خطأ بسيط وقد اعتذر عنه.





وقال هنيبعل في الكلام الاخير انه لا يقصد الاهانة ويعتذر عن كل كلام صدر عنه. وارجأ القاضي الخوري الجلسة الى 24 الحالي.