كلمة سيادة المطران غبريالي كاتشا السفير البابوي وعميد السلك الديبلوماسي المعتمد لدى لبنان لمناسبة تقديم التهاني بالسنة الجديدة الى فخامة الرئيس العماد ميشال عون

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صاحب الفخامة،

بشعور فرح مميّز، يلتقي اعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى لبنان، في القصر الجمهوري، بعد غياب سنتين، ليعبّروا لفخامتكم ومن خلالكم الى جميع اللبنانيين، عن احّر تمنياتهم لمناسبة بدء السنة الجديدة 2017.

لقد تمّكنتم، فخامة الرئيس، بعد انتخابكم في 31 تشرين الاول 2016، من تسلّم اوراق اعتماد غالبية السفراء الحاضرين اليوم هنا، وقد سرّوا جميعاً بلقائكم وتهنئتكم بانتخابكم، الذي وضع حدا للشغور المديد في سدة الرئاسة، وقد اعاق المسيرة الطبيعية للعلاقات بين لبنان وبين عدد كبير من الدول الصديقة في العالم.

وانني اغتنم هذه المناسبة السعيدة، لأجدد لفخامتكم تهاني قداسة البابا فرنسيس الذي وجّه رسالة، في غاية التعبير، الى جميع مسؤولي الدول والمجتمع المدني والديني، تحت عنوان: "اللاعنف": اسلوب سياسة من اجل السلام".

والى قداسة البابا ينضّم كذلك، جميع رؤساء الدول والمنظمات الدولية الممثلّة ها هنا، المشاركين في تحمّل المسؤولية عينها من اجل الخير العام لكل بلد وللعالم اجمع.

انّ الدعوة الى السلام الضروري في كل مكان وعلى كافة المستويات، ترتدي معنىً خاصاً في الشرق الأوسط، الذي عانى طويلاً، ولمّا يزل، من آلام الحروب المدمّرة والنزاعات الجارية في عدد من دول المنطقة، من دون ان نغفل وباء الارهاب المنتشر على المستوى العالمي. إذ ذاك، بمقدورنا ان ندرك كم نحن بحاجة ماسّة الى ان نستدعي هبة السلام ونعمل، كلّ وفق مسؤولياته، من اجل احلال هذا السلام. واليوم، نشارك قداسة الحبر الأعظم دعاءه الوارد في رسالته: "انني اتمنى السلام لكل رجل وامرأة وكل طفل، واصلي لكيما، تتيح لنا صورة الله ومثاله الحاضران في كل أحد، ان نتعرّف على بعضنا البعض كعطايا مقدّسة تتمتّع بكرامة فائقة، لا سيّما في حالات النزاعات. فلنحترم هذه الكرامة البالغة الاهمية، ولنجعل من اللاعنف الفاعل اسلوب حياتنا."

لقد تمكنّا هنا في لبنان، وسط وضع اقليمي شديد الاضطراب، من الافادة باستقرار امني بارز، بفضل العمل الممتاز الذي يقوم به الجيش وسائر القوى الامنية، ما جنّب الطوائف كافة من الدخول في دوامة العنف. انّ الارادة الداخلية الصلبة في البلد، اضافة الى التفاهم الاقليمي والدولي، قد ساعدت في التغلّب على بعض المراحل الدقيقة والصعبة، وجنّبت وطن الارز، الجميل، من الوقوع مجددا في تجربة سبق له ان عاشها لفترة طويلة في تاريخه الحديث.

لكنّه، من البديهي، انّ ذلك وحده لم يكن كافيا: لقد كان من الضروري ايضا ضمان الاستقرار المؤسساتي والديموقراطي، الذي يشكّل الضمانة الاساسية والطبيعية لنمو البلاد على كافة المستويات، والذي يؤمّن الحقوق العائدة الى كل مواطن والى جميع الطوائف وحمايتهم الضرورية. وفي هذا الاطار، إننا كسفراء، نشارك بكثير من الغبطة، ارتياح الشعب اللبناني الذي يعيش استعادة الحياة الطبيعية في مؤسسات الدولة من خلال وجود رئيس جمهورية جديد، وحكومة جديدة نالت ثقة المجلس النيابي، وهي تعمل لاجراء استحقاق الانتخابات التشريعية المتوقّعة بعد اشهر عدّة.

ان تبّني القرار 1701 في العام 2006، وقيام المجموعة الدولية لدعم لبنان في العام 2012، لخير دليل على اهتمام المجتمع الدولي المتواصل بالمحافظة على سيادة لبنان واستقراره واستقلاله، كما على حسن سير مؤسّساته العامّة.

نحن الحاضرون هنا، جميعا، كما الحكومات التي نمثّل، نأمل ان يكون التوافق الواسع في لبنان، الذي اتاح تفاهماً بين جميع المكوّنات والقوى السياسية، بداية مسيرة تشمل قريباً المنطقة بأسرها، من اجل التوصّل، في اقرب وقت، الى السلام الذي ينشده الجميع، وعلى وجه الخصوص الشعوب الاكثر معاناة. وفي هذا الاطار، نهنئكم، فخامة الرئيس، على اولى زياراتكم الى الخارج، وقد جرت بروح التفاهم هذا ووفق ارادة الحوار عينها، كوسيلة لتسوية التباينات وطمأنة الهواجس، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح اللاعبين الاقليميين واهتماماتهم.

ولا يسعنا هنا الّا ان نشكر بلدكم على تحمّله العبء الثقيل في استقباله العدد الكبير من اللاجئين، وإنّنا إذ نلتزم مواصلة تعاون بلداننا من اجل تخفيف معاناة ملايين الافراد، فإنّنا نشارككم ايضا الأمل بأن تتيح لهم الاوضاع الاقليمية العودة، في جو من الأمان والسلام، ليعيدوا بناء بلدانهم الكبيرة والتي هي بأمسّ الحاجة اليهم.

هذا وفي لبنان ايضا، اوضاع جمّة بحاجة الى معالجة على مختلف المستويات، وينتظر المواطنون، بفارغ الصبر، حلولا لها منذ سنوات، خصوصا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. وفي هذا الاطار، نتمنّى لكم، فخامة الرئيس، وللحكومة الجديدة، عملا مثمراً، مؤكدين لكم صداقتنا المخلصة وتعاوننا، مع علمنا بأنه بامكان لبنان ان يعتمد بالاضافة الى ذلك على شبكة موارد لا تقّدر، تتمثّل باللبنانيين المنتشرين، بنجاح كبير، في غالبية دول العالم.

فخامة الرئيس،

في اطار الثقة المستعادة التي يختبرها لبنان اليوم على مستويات عدة، اسمحوا لي ان اختم كلمتي هذه، مذكّراً بأنّ العام 2017 يشكّل الذكرى العشرين للزيارة التاريخية التي قام بها البابا القديس يوحنا-بولس الثاني الى لبنان، وبتوقيعه الارشاد الرسولي: "رجاء جديد للبنان"، حيث انّ كلمته الختامية لا تزال آنية، وقد جاء فيها: "هكذا فأنّ لبنان، هذا الجبل السعيد، بإمكانه ان يزهر مجددا بقوة، ويستجيب لدعوته أن يكون نورا للمنطقة وعلامة سلام آتية من الله."

فخامة الرئيس،

إنّنا نتمنى لكم شخصيا، ولعائلتكم، كما لمؤسسات الجمهورية اللبنانية، واعضاء الحكومة، ومن خلالكم للشعب اللبناني بأسره، عاماً سعيداً.

عاش لبنان!