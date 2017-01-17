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الرئيس عون استقبل رئيسة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان

17
JANUARY
2017
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، في حضور وزير العدل سليم جريصاتي، رئيسة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضية ايفانا  هريدليكوفا  التي رافقها نائب رئيس المحكمة القاضي رالف رياشي ورئيس قلم مكتب بيروت السيد كيفن مانيون ومدير مكتب رئيسة المحكمة السيد نيقولا غييو.
 
وهنأت القاضية  هريدليكوفا الرئيس عون بانتخابه رئيسا للجمهورية لافتة الى انه اول لقاء لها مع رئيس الجمهورية بعد الانتخاب. ثم عرضت عمل المحكمة والتعاون القائم بينها وبين لبنان ولاسيما في الشق الاداري والمالي.
 
الرئيس عون رحب برئيسة المحكمة متمنيا الاسراع في اصدار الاحكام لان العدالة المتأخرة ليست بعدالة، مطالبا بمزيد من الشفافية المالية والادارية في عمل المحكمة لاسيما وان لبنان يساهم بنصف الميزانية المالية الخاصة بها.
 
كذلك استقبل الرئيس عون  في حضور رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان، السيدة منى الشامي من البنك الدولي وعرض معها التعاون القائم بين لبنان والبنك الدولي  في مختلف المجالات.
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