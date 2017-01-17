بالصور - احتجز على حافة شباك الطابق الثالث من مبنى الجامعة اللبنانية.. وهذا ما حصل

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عملت عناصر من الدفاع المدني بتاريخ ١٧/١/٢٠١٧ عند الساعة ١٠:١٥ على إنقاذ مواطن احتجز عند حافة شباك الطابق الثالث من مبنى الجامعة اللبنانية / كلية الصحة في الكرك - زحلة.

وفي التفاصيل كان الرجل يعمل على تركيب ألواح من القرميد على سقف المبنى فزلّت قدمه بفعل قوّة الرياح وسقط عن السطح لكنه استطاع الإمساك بقسطل المياه وتدلى ليقف عند حافة صغيرة فوق شباك الطابق الثالث.

وقد بقي في مكانه لفترة لم تتجاوز العشرة دقائق وهي المدة الزمنية الفاصلة بين تلقي البلاغ ووصول العناصر من المركز المجاور وعندها تم إنزاله عبر السلالم والتأكد أنه بحال جيّدة.