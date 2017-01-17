بعد العاصفة.. كيف سيكون طقس لبنان، وماذا عن يوم الخميس؟!

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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غداً قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة، وجاء في النشرة الآتي:

-الحالة العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القادمة.

- الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة، أما يوم الخميس فيكون غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة.

-الحرارة على الساحل من 10 الى 18 درجة، فوق الجبال من 7 الى 14 درجة، الأرز من 1 الى 11 درجة، في الداخل من 1 الى 15 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

-الإنقشاع:جيد.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 65 %.

-حال البحر: معتدل حرارة سطح الماء: 18 درجة.

-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 06:43 ساعة غروب الشمس: 16:52.