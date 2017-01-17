الوزير طارق الخطيب: وزارة البيئة بصدد تقديم خطة لحل جذري لموضوع النفايات

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أكد وزير البيئة طارق الخطيب لـ«الديار» ان وزارة البيئة بصدد تقديم خطة لحل جذري لموضوع النفايات، كاشفاً عن خلفية قراره بإعادة فتح مطمر الكوستابرافا بشكل مؤقت حتى 24 كانون الثاني كيلا تعود ازمة النفايات الى الشوارع، مؤكدا التزامه القرار القضائي الذي سيصدر عن القاضي حسن حمدان والذي تأخر بسبب عدم تواضع الادارات وارسالها التقارير الفنية التي طلبها منها.

كما كشف الخطيب ان نفايات الشوف وعاليه واقليم الخروب سيتم ضمها الى الخطة المرحلية، عبر طمرها في الكوستابرافا وبرج حمود، لان الكمية غير كبيرة ولا تؤثر في المطمر.