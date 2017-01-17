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الوزير رائد خوري: توجّه السعوديين والقطريين نحو اعادة تجديد العلاقات مع لبنان سياحياً واستثمارياً

17
JANUARY
2017
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قال وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري ان هناك قراراً سياسياً سعودياً وقطرياً بعودة العلاقات الجيّدة مع لبنان الى سابق عهدها.
ووصف خوري زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على رأس وفد الى كلّ من السعودية وقطر، بالايجابية جدّاً، مشيرا الى ان الاستقبال الذي حظي به المسؤولون اللبنانيون كان حافلاً بعد فترة من الجفاف في العلاقات مع البلدين نتيجة عوامل سياسية.

وذكر في حديث لصحيفة "الجمهورية" ان الوفد اللبناني، اثناء زيارته، لمس نيّة وتوجّه السعوديين والقطريين نحو اعادة تجديد العلاقات مع لبنان، إن على الصعيد السياحي او على صعيد الاستثمارات.

وأكد وزير الاقتصاد ان الجانبين السعودي والقطري لم يشترطا او يفرضا أي بنود لعودة السياح والاستثمارات الخليجية الى لبنان، "بل كانت لديهم تساؤلات فقط حول الوضع الامني، عمل الوفد اللبناني على تبديدها مؤكدا ان الامن في لبنان مستّتب، كما شددنا على ان أمن السياح الخليجيين خصوصاً، وأمن استثماراتهم أمانة في عنق المسؤولين اللبنانيين".

وردّاً على سؤال، اعتبر خوري ان اعادة تفعيل العلاقات مع دول الخليج ليس مرتبطاً بامكانية الاتفاق على قانون للانتخابات، "حيث ان الجانب الخليجي لا يتدخل بهذا الموضوع، وجلّ ما يعنيه هو وجود رئيس للجمهورية وعودة الحياة الى المؤسسات الدستورية في لبنان بما يضمن التعامل بين دولة ودولة".

الجمهورية
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