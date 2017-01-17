من كان برفقة "سفاح اسطنبول" لحظة القبض عليه؟

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القت الاجهزة الامنية التركية القبض على المهاجم الأوزبكي عبدالقادر ماشاريبوف المنتمي لداعش في ناحية سيليفري في اسطنبول بعد مطاردة مكثفة استمرت اسابيع أجرتها وكالة الاستخبارات التركية وشرطة اسطنبول.

ووفقا للتقارير، كان ابن ماشاريبوف البالغ من العمر 4 سنوات برفقته أثناء عملية الاعتقال.

وتم القبض على أربعة أشخاص آخرين، بما في ذلك رجل من أصل قرغيزي وثلاث نساء، اعتقلوا جنبا إلى جنب مع ماشاريبوف مهاجم ملهى رينا الليلي في اسطنبول.

واعتقلت الشرطة في وقت سابق في منزل في حي مالتيب في اسطنبول زوجة ماشاريبوف، والتي ظلت مخفية الهوية.

وذكرت تقارير سابقة أن زوجته وأفراد عائلته قد اعتقلوا من قبل الشرطة بعد الهجوم.