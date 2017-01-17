living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مصطفى علوش: خلاف ريفي ـ المشنوق لا علاقة للمستقبل به!

17
JANUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 


 زينة طبّارة-
رأى القيادي في تيار المستقبل النائب السابق د.مصطفى علوش ان خلفية السجال الدائر بين وزير العدل الاسبق اشرف ريفي ووزير الداخلية نهاد المشنوق، يبقى على الرغم من تغريدة الرئيس سعد الحريري، خلافا بين خصمين سياسيين لا علاقة لتيار المستقبل به، خصوصا ان كل من ريفي والمشنوق لا ينتسب تنظيميا الى المستقبل إنما فقط يعتبران نفسهما من جمهور الرئيس الشهيد رفيق الحريري.


وردا على سؤال لفت علوش في تصريح لـ «الأنباء» الى ان الخلاف بين ريفي والمشنوق بدأ على خلفية التنافس بينهما على حقيبة الداخلية من جهة وعلى موقع سياسي اكثر تقدما من جهة ثانية (غامزا من قناة رئاسة الحكومة)، لذلك يؤكد علوش ان على تيار المستقبل التزام الحياد بين الرجلين انطلاقا من ان الخلاف بينهما مبني على طموحات شخصية لا تمت بصلة لا من قريب ولا من بعيد الى قيادة المستقبل ونهجه السياسي.

واستطرادا وفي سياق رده على الأسئلة، نفى علوش ان تكون تغريدة الرئيس الحريري في موضوع السجال بين المشنوق وريفي، قد اقحمت تيار المستقبل في عمق الخلاف بين الرجلين، لكنها في الوقت عينه اعطت اللواء ريفي فرصة للتصويب على الرئيس الحريري ومن خلفه تيار المستقبل، مؤكدا ان لكل من المشنوق وريفي حساباته الخاصة التي يجب الا تنزلق اي من قيادات التيار الى تداعياتها نظرا لضرورة البقاء على الحياد بينهما كي لا يحسبن احد المستقبل طرفا في الصراع.


وأضاف علوش: من المؤكد ان السجال بين المشنوق وريفي يترك اثرا سلبيا على جمهور تيار المستقبل لكون الرجلين من النسيج الشعبي والسياسي الذي حاكه الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لذلك بات من الضروري اصلاح الوضع بينهما الا ان اللواء ريفي اغلق ابواب المصالحة امام الجميع حفاظا على ماء الوجه تجاه مناصريه ومؤيديه.


وحول ما يشاع عن أن اللواء ريفي تمكن من «تشليح» تيار المستقبل أغلبية جمهوره في طرابلس، أكد علوش عدم صحة هذا الكلام بدليل عدم تمكن اللواء ريفي من حشد الجماهير للاعتراض على تأييد تيار المستقبل لترشيح العماد عون.

الأنباء
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout