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عناوين الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 17-01-2017

17
JANUARY
2017
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"الأخبار":
مصر.. كش ملك!
القوات مع النسبية إذا تراجع المستقبل والاشتراكي عن المختلط
التيار: ثورة شعبية ضد الستين والتمديد
«خريطة» المعارضة: سوريا بلا الأسد حليفة لاسرائيل!

"البناء":
ترامب يعرض صفقة على بوتين... وموسكو وطهران لتنسيق دعوات أستانة
القضاء المصري يسبق البرلمان «الجزر ليست سعودية» والأزمة «دستورية»
ارتباك سياسي في تقاسم أعباء السير بقانون الستين وجنبلاط يتطوّع «ميثاقياً»

"الجمهورية":
"التيار" إلى الشارع إذا اعتمد الـ60
بنود الجلسة التشريعية
الأسباب الخفية للتصعيد الانتخابي الجنبلاطي
تحذيرات لترامب من إلغاء "النووي"

"اللواء":
الرئيس عون يكشف عن تدابير مالية قريبة ستتخذ : لا زيادة في الضرائب بل تحسينا للايرادات
حراك إنتخابي يسبق التشريع.. وتيار الرئيس يهدّد بـ«ثورة»
ترامب يصدم أوروبا ويهدّد أمنها: الناتو تخطاه الزمن
السعودية ترحب بنتائج مؤتمر باريس للسلام
جونسون دعا الى استمرار العمل بالاتفاق حول البرنامج النووي الايراني

"الديار":
جنبلاط لـ «الديار»: أرفض «المختلط»... وأطالب بمحافظة جديدة
رسالة تحذيرية من «القوات»: لا تلومَنّ سمير جعجع إذا..

"المستقبل":
الرئيس الأميركي يواصل هجماته ويثير غضب القادة الأوروبيين
عون: الدعم الدولي يتزامن مع تعزيز الأمن والنهوض
الحريري: نعتمد على منظمات الأمم المتحدة لمواجهة أزمة اللاجئين

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