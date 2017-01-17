إلى نورس المطار

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شربل الجميّل-

عزيزي النورس،

كنت أود أن أستهلّ رسالتي إليك بالعبارة الكلاسيكية "آمل أن تجدك هذه السطور بخير"، لكن وميض نحاس الخرطوش الفارغ المترامي على الشاطىء أوحى لي أنك دخلت في الحزن العظيم، وركنت في موقف عانق الحضيض.

لعلّه الوميض نفسه الذي غرّ أصحاب الياقات البيضاء على التسبب بمحنتك؛ لكنك لست وحيداً. صدرك الأبيض الذي استحال قانياً سيظلّ أكثر ابيضاضاً من ياقاتهم. نعم لست وحيداً: من أفسد الأرض بالقمامة واستدرجك ليسقطك من عليائك، أطاح قبلك بآلاف مؤلفة من أمثاله البشر ونفاهم بآلات مجنّحة، مثلك، فسلخهم من أرضهم كما سلخك من جوّك. كلنا ضحية.

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عزيزي،

لستَ مذنباً في شيء. أصلاً ما أدراك؟ يرمون ويجذبون الأسماك، وأنت منذور للأسماك. يخالفون حول مجرى الغدير، وأنت تعرض عن المياه الصافية. ما حيلتك على الجوع؟ تمضي يومك تحوم لتقتات وتحيد الهفى عنك وعن صغارك، فيما البشر يغرقون بلاد بالمبتذلات، فقط لكي يثبتوا وجهة نظر.

يريدون أن يقنعوا العموم أن تركيب مبثّات أصوات طيور جارحة تخيفك، وهي مخيفة، لكن أليست الطائرة مخيفة أكثر بهديرها وحجمها وانقباضاتها الهوائية العاصفة بعد عبورها!

يرسلون بطلبك ومن ثم يغتالوك! ألم يعلموا أن مجنحات أخَر من أقرانك ستجتاح السماء والأرض لتولم على جيف من هوى!؟ ما بالك ما فهمت قانون البشر؟! أليست الأمور بأوضح من فوق؟ هل تكلّف الأمر أن تسقط مضرجّاً مترنّحاً مع نسمات الجاذبية لترتطم بصفصف يعتريه التلوّث والقحط. أتخيّل أنفاسك الأخيرة وأنت تدمع لرؤية الشامتين من البشر والسمك.

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عزيزي الشهيد،

هل كنت تعلم أن رفوف مربّاة من الحمام الداجن تشكّل أخطاراً أكبر منك بكثير، وقد صدرت مراسيم حكومة أرضية تحرّم ترحالاتها الجوية بمدار حرم المطار؟ أما أنت فمصيرك القنص! لربما سبب هذا التمييز أساسه رمزية الحمام للسلام، رغم أن عدد ليس بصغير من الموروثات الشعبية يعطي الفضل لجدّك الأكبر في حمل غصن الزيتون إلى سفينة الخلاص.

الخلاص. قد يكون الخلاص قد فات عدد كبير من أقرانك. لكن الأوان لم يفت. لدينا نحن الأرضيين عهد جديد واعد فآمالنا أبعد مدى من آمالِك، كنت أود أن أطلب منك البقاء لكنّ الرصاص الناريّ كافر.

قم إحمل جراحك وطِر. هاجر وانتقل إلى بلاد اعتادت أن تحترم الأرضيين كي تحظى بفرصة لنيل احترامك. علِّ وارتفع، لعلّك تلتقي بالنورس الأسمى الذي وصفه ريتشار باخ بكتابه يوم خطّه عن طموحك وعن سبب وجودك الأبعد. مأساتك رواها تشيكوف بمسرحيته منذ قرن ونيّف، واليوم تتكرر نكبتك في بلاد الحرية وأجوائها الأكثر تحرراً، إلا لأمثالك. لقد حلّ الثقيل بجوّك، فانجُ. أخفق جناحيك وارحل وابتعد عن شماتة الحمام وظلم الأنام. والسلام.

ونبقى.