العدو الإسرائيلي يكشف عن طائرته السرية المخصصة للإغتيالات!

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كشف العدو الإسرائيلي عن الطائرة العسكرية التي يستخدمها في تنفيذ العمليات السرية في الشرق الأوسط، إضافة إلى طابع المهام التي توكل إليها.

وبحسب ما نقل موقع "ولا" الإخباري، في تقرير له، فإن الطائرة التي تستخدم في نقل الوحدات التي يوكل إليها تنفيذ عمليات الاغتيال، أو جمع معلومات استخبارية دقيقة، هي من طراز "هيركوليس".

وكشفت مصادر عسكرية إسرائيلية أن ما يميز هذه الطائرة هو حقيقة أنها قادرة على الإقلاع والهبوط في أي بيئة جغرافية، إضافة إلى أنها تحدث أقل قدر من الضجيج أثناء الهبوط أو الإقلاع والطيران، ما يعزز من قدرة الوحدات الخاصة التي تستخدمها على التخفي والوصول إلى الهدف، دون أن يشعر بهم أحد.

ويختفي عناصر الوحدة الخاصة الذين يهبطون في عمق أرض "العدو" بسرعة متجهين نحو الهدف، في حين تقلع الطائرة ذي الحجم الكبير نسبيا بسرية تامة.

وتعد الطائرة التي يطلق عليها بالعبرية "كرناف"، إحدى الوسائل الرئيسة التي تساعد العدو الإسرائيلي على شن "حرب الظلال" ضد أعدائها، دون ترك أي أثر يدل على مسؤوليتها عما تم من عمليات.

ونوهت مصادر عسكرية إلى أن الصناعات الجوية في الكيان العبري تحرص باستمرار على تطوير منظومات التحكم في هذه الطائرة من أجل مساعدة الوحدات الخاصة على العمل في أكبر قدر من السرية.

وعرض موقع "ولا" فيديو تظهر فيه الطائرة وعناصر الوحدات الخاصة الملثمين وهم يندفعون إليها ثم تقلع في السماء. يشار إلى أن وحدة إسرائيلية خاصة بقيادة يوني نتنياهو، شقيق رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، قامت عام 1976 بالوصول إلى مطار عنتيبي (أوغندا) وتحرير ركاب طائرة إسرائيلية اختطفتها مجموعة فلسطينية.

ويعتبر العدو الإسرائيلي من الجهات القليلة في العالم التي لديها القدرة على تزويد طائرات الهيركوليس بالوقود أثناء تحليقها في الجو.



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