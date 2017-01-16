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مقدمة نشرة اخبار ال "او تي في"

"إذا فقدنا وجودنا السياسي، فقدنا وجودنا ككل، لأنه هو الذي يحمي... ومن هنا كانت معركتنا الطويلة، التي لم يفهمها الجميع آنذاك بمعانيها البعيدة المدى... فتناقص عدد المسيحيين في دول المنطقة يعود ليس فقط الى الحروب، بل أيضا الى تغييبهم عن ادارة السلطة والشأن العام... لكننا في لبنان في مرحلة نهوض، ونرغب في ان تنهض الكنائس كلها معنا... إن المسيحية لا تسقط بالدبابات والمدافع والطائرات، بل عبر الإغراق بالمال والخوف... أما نحن، فعلينا الاّ نخاف كي نبقى أحياء"... كم هو معبر أن يصدر هذا الكلام عن رئيس الجمهورية اليوم بالذات، حيث بدأت تتكشف أكثر فأكثر حقيقة نوايا البعض حيال قانون الانتخاب... القانون الذي يشكل المدخل الأوسع إلى تحقيق الشراكة الوطنية الحقة في السلطة التشريعية، بعدما صارت واقعا ملموسا على المستويين الرئاسي والحكومي... لن نغوص أكثر في التفاصيل، فالأسابيع القليلة المقبلة كفيلة بتبيان الحقائق وخلفيات المواقف، مع الإشارة إلى أن الرئيس ميشال عون يلقي قبل ظهر الغد كلمة تنقل مباشرة على الهواء في حضور أعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدين في لبنان، على ان تليها الأربعاء كلمة أخرى أمام السلك القنصلي... أما بداية النشرة، فمن خارج الوطن، مع اعتداء تعرض له تلامذة لبنانيون في أبيدجان والتفاصيل ضمن نشرة الأخبار المسائية.



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مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"



ملفات قانوني (2) الإنتخاب والموازنة وقضية النفايات المزمن منها والمستجد غير مطروحة للنقاش في الجلستين التشريعيتين الأربعاء والخميس وفي جلسة مجلس الوزراء بعد ظهر الأربعاء.

في هذه الحال كيف السبيل الى معالجة النفايات التي صار لها قرار من قضاء العجلة بفتح مكب الكوستابرافا حتى مساء الثلاثاء وبعده يقفل مجددا، ومجددا يعود الكلام على النفايات تجميعا وفرزا وطمرا.

وهنا ثمة كلام على ان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مهتم بإيجاد معالجة جذرية في وقت أعلن وزير الداخلية عن تجربة أجهزة لابعاد الطيور عن المطار وقد تلقى اليوم ست عشرة آلة لابعاد الطيور ستتم تجربتها ويبدأ تركيبها غدا.

بالنسبة الى مشروع الموازنة العامة فإنه بلا شك سيطرح في جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل وليس هذا الأربعاء الذي سينعقد فيه مجلس الوزراء في السرايا الحكومية.

أما قانون الإنتخاب فإن الغلبة لقانون الستين كما أشار الرئيس نبيه بري الذي قال إن الإنتخابات النيابية في مواعيدها.

الى كل هذا أثنى ثمانية وعشرون وزير خارجية أوروبي بعد إجتماعهم في بروكسل على عودة الحياة الديمقراطية الى المؤسسات اللبنانية وحثوا لبنان على إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها وأثنوا على سياسة النأي بالنفس التي يعتمدها لبنان الرسمي تجاه القضايا الإقليمية.

وركز الوزراء الأوروبيون على أهمية القرارات الدولية ومنها القرار 1559.

وبعيدا عن هذه الشؤون أبدى اللبنانيون قلقا على الطلاب اللبنانيين في الجامعات الفرنسية في أبيدجان في ظل موجة غضب للأساتذة لكن لا إصابات.



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مقدمة نشرة اخبار ال "ان بي ان"

ظل تعاطي بعض القوى السياسية مع قانون الستين الانتخابي وكأنه امر واقع، رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الدستور الذي يعلو ولا يعلى عليه، بالمختصر المفيد كل المطلوب هو تطبيق ما ينص عليه الدستور اللبناني لجهة انتخاب مجلس للشيوخ واخر للنواب خارج القيد الطائفي.

رجع رئيس المجلس الى نص الكتاب بعد ان قدم اكثر من اقتراح بصيغ تبدد هواجس الجميع من الطرح المختلط وصولا الى التأهيلي، اللبنانيون يتظرون اقرار قانون يجدد الحياة السياسية ويلبي طموحاتهم، فهل هناك من يسمع ويلتزم بذلك؟ ام ان الكلام السياسي لا جمرك عليه فجمل القانون بنية والجمال بنية اخرى؟

ومع عودة النفايات لتتكدس في الشوارع قرار قضائي يحمل صفعة للعجلة صدر بإعادة السماح بنقل النفايات الى الكوستابرافا لمدة اسبوع، فهل تكون هذه المدة كفيلة لمعالجة نوارس المطار التي حضرت اليوم في اجتماع بوزارة الداخلية نتج عنه اجتماع ثان سيعقد غدا في السراي لاطلاع الرئيس سعد الحريري على الحلول المقترحة لتطوير الخدمات في المطار والطرقات المؤدية اليه والنوارس ضمنا؟

في مجلس النواب ورشة تشريعية تنطلق الاربعاء على مدى يومين، فيما العين على اقرار الموازنة العامة للدولة في وقت قريب.



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مقدمة نشرة اخبار "المنار"

بحكمة المظلوم ووثوق المنتصر، حمل البحرينيون دماء شبانهم الثلاثة، المقتولين ظلما بسيف البطش وجنون الملك. وما استشهدوا ليضيع عطاؤهم، فدمهم يسقي نفوس البحرينيين عزا بعد صبر، وصبرا على يوم ظلم ، سيكون بديله وبالا على الظالم..

اخرس المجتمع الواقف على رمح حقوق الانسان، وتنفس الخبث كلاما لازلام السلطان، لم يفلحوا ان يبرروا جرما ارتكبوه، وما كانوا ليفعلوه منفردين مع معرفة ردود الفعل، بل هل كان ليجرؤ ملك البحرين لو عرف ان في ما يسمى امما متحدة بعض صوت يوجه اليه ولو سهام لوم؟ لن يترك الدم المسفوك غيلة ما دام في البحرين رجال حكماء، وفي العالم اناس شرفاء، يرفضون الظلم ايا كان مصدره، وينصرون المظلوم ايا كان موقعه..

وعلى موقع اقليمي حساس، خنقت آمال سعودية عند جزيرتين سكنتا في قلب السياسية ورسم المعادلات، تيران والصنافير، مصريتان الى الابد كما قال الحكم القاطع للقضاء المصري، مع ما يعني ذلك من تداعيات..

اما في لبنان فتداعيات سياسة الهروب الى الامام وضعت البلاد من جديد امام ازمة النفايات.. بين السيء والاسوأ اختار القضاء الاسوأ، وحكم باقفال مكب الكوستابرافا، ليعود ويفتحه ممهلا البلديات اسبوعا لايجاد البديل..

انتخابيا لا بديل ممكنا عن قانون الستين قال الرئيس نبيه بري، الذي صارح اللبنانيين لمعرفته بما يضمره بعض السياسيين، فعامل الوقت داهم، وليس في الافق من اتفاق على بديل كما قال..



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مقدمة نشرة اخبار "المستقبل"

على الرغم من العيون الشاخصة الى تداعيات قضية طيور المطار، وما يرافقها من اجتماعات كان اخرها الذي انعقد مساء في وزارة الداخلية، بموازاة سلسلة من الاجراءات والقرارات القضائية، فان قانون الانتخاب عاد الى الضوء مع التصريحات المتصلة بالقانون العتيد، وفي ظل الكلام عن جولة سيقوم بها وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي على القوى السياسية للبحث في القانون المرتقب.

رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل رأى بدوره، ان قانون الستين يضرب صحة التمثيل، مذكرا رئيس الجمهورية بخطاب القسم والحكومة ببيانها الوزراي فيما يتعلق بالعمل على اقرار قانون انتخابات جديد.

اقليميا، وافقت الفصائل الرئيسة في المعارضة السورية، على حضور مفاوضات أستانا، للحث على تنفيذ وقف اطلاق النار في سوريا؛ في وقت تواصلت المعارك بين المعارضة وكتائب الاسد في وادي بردى.



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مقدمة نشرة اخبار ال "ال بي سي"

يبدو ان شبهة الفساد وشبهة تكاثر الفاسدين عابرة للعهود وللحكومات وللادارات، والا كيف يمكن تفسير انه في الذكرى الثانية لازمة النفايات تعود هذه الازمة لتنفجر من النقطة التي توقفت عندها؟

في الثاني عشر من كانون الثاني 2015 اي منذ عامين واسبوع يقرر مجلس الوزراء برئاسة الرئيس تمام سلام استمرار العمل بالخطة التي كانت قائمة لمدة ثلاثة اشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة، في حال عدم المباشرة بتنفيذ الخطة الشاملة المقررة، اي ان سوكلين تواصل عملها وتطمر النفايات في مطمر الناعمة، مرت الثلاثة اشهر فجرى التمديد لثلاثة اشهر مماثلة لتنفجر ازمة النفايات في 17 تموز من العام نفسه، ولاحقا يتم اعتماد برج حمود وكوستا برافا كمركزين مؤقتين لتجميع النفايات، على رغم الاعتراضات سلك المطمران طريقهما الى التنفيذ، الى ان انفجرت قضية الكوستابرافا الاسبوع الماضي على خلفية سلامة الطيران سواء في الاقلاع او في الهبوط، هنا تبدأ شبهات الفساد وتكثر الاسئلة، لماذا استشعار خطر النورس منذ اسبوع فقط؟ علما ان النورس موجود في المنطقة منذ عقود، ما علاقة ماكينات اصوات النسور لتهريب النورس؟ وهل صحيح ان الماكينات مستوردة وان المستورد استشعر اندلاع الازمة فاستبقها واستورد التجهيزات؟ ما قصة مركز تجميع النفايات في سبلين؟ وهل صحيح ان هناك رغبة بالانتقال من الكوستا برافا الى سبلين؟

في المحصلة شبهات، صفقات، اختلاسات، هدر، والنتيجة فساد نتن الرائحة ربما اكثر من نتانة رائحة النفايات، فهل يضع مجلس الوزراء يده على الملف الذي استعصى على الحكومة السابقة واستهلك عامي الشغور من دون نتيجة.



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مقدمة نشرة اخبار ال "ام تي في"

اقفل القضاء مطمر كوستا برافا لأنه يشكل مطعما للطيور التي تهدد بدورها حركة الطيران المدني، فتح القضاء مطمر كوستابرافا مؤقتا من دون ان تتبدد الاسباب المانعة، وهنا نسأل، هل تبين لوزارة البيئة ان المطمر ليس هو الجاذب للطيور؟ ام ان صيد هذه الطيور حقق الغاية المرجوة منه فأزيح خطرها؟ الجواب لا هذا ولا ذاك، بل الضرورة هي التي حتمت تكرار القرار خشية تكرار كارثة النفايات في الشوارع والحل لا يكون الا شاملا وعلميا، فهل ستتجرأ الحكومة؟

بعيدا عن المطمر التسويق الاعلامي بأن قانون الستين بات حتميا، رفضه حزبا القوات والكتائب، فيما يواصل الاشتراكي الدفاع عن القانون الاكثري ويسعى وفد رفيع منه الى تسويقه لدى القوى السياسية.

في الانتظار، ستشكل المحطتان التشريعيتان في البرلمان مساحة لمزيد من المساعي لاحداث تغيير ولو بسيط في شكل الستين ولو من خارج جدول الاعمال.

في السياق، يفترض ان يسمع رأي الرئيس ميشال عون في الامر في الكلمة التي يلقيها الثلاثاء امام الجسم الدبلوماسي.



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مقدمة نشرة اخبار "الجديد"

نوارس الانتخابات بدأت التحليق فوق الرؤوس السياسية التي اختارت الستين بهدف "كش النسبية" أو الرماية عليها لكن "ما طار طير سياسي وارتفع" فالحكومة الفتية يبدو أنها هاوية الوقوع في الهاوية فتكدس الأخطاء وهي لا تزال في أول اجتماعاتها من المعالجات الخاطئة لسلامة الطيران إلى الاستشفاء الذي يضرب كل محاصيل وائل أبو فاعور السابقة وصولا إلى الأزمة الأم المتعلقة بعودة النفايات جبالا إلى الشوارع ومن بين رف الحمام يحوم الستون فوق المرتفعات السياسية كقانون نافذ وحيد بعدما تمنع النواب عن تشريع آخر لأن الموجود يحمي وجودهم فهو ضامن لشيخوخة السياسيين ومعاد للنسبية التي قد تسمح بشريك. فكيف سيبرر العهد غدا إخفاقه في التغيير وطمر أول وعود خطاب القسم الذي التزم قانونا يرفر عدالة التمثيل؟ وإذا كان عهد الرئيس ميشال عون سيفتتح بصفعة الستين فإن رئيس مجلس النواب نبيه بري يكون قد ساهم في تسديدها وهو إن "بق البحصة" وأعلن الستين قانون الأمر الواقع فقد كان في متناول مطرقته أن يدعو إلى تصفية عامة على مشاريع القوانين الانتخابية واختيار ما يناسب الدستور منها و"بدل ما يقول للدجاجة كش يكسرا اجرا" سلطة الدجاج والطيور والحوت والنفايات والقوانين الانتخابية النافقة. عراقيل "تتكوم" أمام عهد جديد يراد سحبه الى العهد القديم حيث تجري الحسابات فيه على " القطعة " .

ولما كانت نقطة مضيئة تتعلق باستشفاء الناس والمسنين قد بدأت بالظهور في الحكومة السابقة فقد جاء من يسدد ضربة للختيار عبر نسف خطة وضعها الوزير وائل أبو فاعور الذي قرر أن يهرب إلى البرازيل.



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