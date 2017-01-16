كنعان: على الموازنة احترام الاسس الاصلاحية والحسابات المالية المدققة مطلب دستوري

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اكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ان الموازنة مسار قانوني دستوري يبدأ بتضمينها اسساً إصلاحية، ويجب ان يكون هناك سقف للاستدانة، ولا يجوز ان تأتي الاجازة للحكومة بأن تستدين من دون العودة الى المجلس كما ينص الدستور، ولا يمكن ان نحتمل هبات تذهب الى حسابات ولا تمر بحساب الخزينة، مشيراً الى انه لا يمكن إقرار قوانين برامج على شكل صفحة a4 بل يجب ان تأتي بشكل مستقل الى المجلس النيابي، وهناك موازنة مجمعة، يدخل فيها كل الانفاق والايرادات، وهذه هي الموازنة التي نريد، حتى تراقب الصناديق ويكون هناك سقف وعدم تفلت بالانفاق.

وأكد كنعان ضرورة تطبيق الدستور بإنجاز عملية التدقيق بالحسابات المالية والتي لا تزال تعمل عليها وزارة المال وقال " ما من قطع حساب اقره ديوان المحاسبة منذ العام 1993، وكل القطوعات التي احالتها الحكومة الى الديوان اعادها مع قرارات قضائية تفند الثغرات والمخالفات. واذا وجدنا انفسنا امام قطع حساب مدقق فسنقره، واذا لم يكن مقبولاً من ديوان المحاسبة فلا يمكن اقراره كما كان يحصل بالماضي مع التحفظ".

اما عن ال11 مليار دولار العالقة منذ حكومة الرئيس فؤاد السنيورة والتي يرى فريقه انه يجب تجاوزها فقال " هذه أجزاء من مجموعة أمور ضمن قطوعات الحسابات التي ترسل، وهي على طاولة ديوان المحاسبة وعلى طاولة المجلس النيابي بالعقد والثغرات الموجودة فيها، ولا هي تصفير للحسابات ولا موافقة مع التحفظ، ويمكن ان نجد حلاً او نبقى من دون حل، ومن المفترض ان نحترم القانون والدستور في حال واجهتنا مشكلة اسمها حسابات غير مدققة، أي غير مقبولة ولا يمكن الموافقة عليها في المجلس النيابي".