دوريات للجيش واليونيفيل بعد سقوط طائرة اسرائيلية معادية

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن دوريات مكثفة لليونيفل والجيش اللبناني والمخابرات تجوب المنطقة الممتدة بين علما الشعب، الناقورة واللبونة، حيث سقطت طائرة استطلاع إسرائيلية معادية في منطقة حرجية.

وبسبب وعورة المنطقة والالغام الارضية المزروعة فيها، لم تتمكن حتى اللحظة القوى الأمنية اللبنانية والدولية من الدخول إليها والعثور على الطائرة، فيما شوهد من الجانب الاسرائيلي المعادي استنفار على الخط المذكور نفسه، إضافة إلى تحليق كثيف لطائرات تجسس ومروحيات العدو الاسرائيلي.

كما سجل مرور دوريات ل"اليونيفيل" داخل القرى المجاورة للمنطقة، ولا سيما في طيرحرفا، الجبين، الناقورة، يارين، الضهيرة، وعلما الشعب.