الأسابيعُ القليلةُ المقبلة كفيلةٌ بتِبيان الحقائق

مقدمة نشرة الOTV:

"إذا فقدنا وجودَنا السياسي، فقدنا وجودَنا ككل، لأنه هو الذي يحمي... ومن هنا كانت معركتُنا الطويلة، التي لم يفهمْها الجميع آنذاك بمَعانيها البعيدة المدى... فتناقُصُ عدد المسيحيين في دول المنطقة يعود ليس فقط الى الحروب، بل أيضاُ الى تغييبهم عن ادارة السلطة والشأن العام... لكننا في لبنان في مرحلةِ نهوضٍ، ونرغب في ان تنهضَ الكنائسُ كلُها معنا... إنّ المسيحية لا تسقط بالدبّابات والمدافع والطائرات، بل عبر الإغراق بالمال والخوف... أما نحن، فعلينا الاّ نخاف كي نبقى أحياء"... كم هو معبِّرٌ أن يَصدُرَ هذا الكلام عن رئيس الجمهورية اليومَ بالذات، حيث بدأت تتكشّف أكثرْ فأكثر حقيقةُ نوايا البعض حيال قانون الانتخاب... القانون الذي يُشكّل المدخلَ الأوسع إلى تحقيقِ الشراكة الوطنية الحَقّة في السلطة التشريعية، بعدما صارت واقعاً ملموساً على المستويين الرئاسي والحكومي... لن نغوصَ أكثر في التفاصيل، فالأسابيعُ القليلةُ المقبلة كفيلةٌ بتِبيان الحقائق وخلفيات المواقف، مع الإشارة إلى أنّ الرئيس ميشال عون يُلقي قبل ظهر الغد كلمةً تُنقل مباشرةً على الهواء في حضور أعضاء السلك الديبلوماسي المعتمَدين في لبنان، على ان تليَها الأربعاء كلمةٌ أخرى أمام السِلك القنصلي... أما بداية النشرة، فمِن خارج الوطن، مع اعتداءٍ تعرَّض له تلامذةٌ لبنانيون في أبيدجان والتفاصيل ضمن نشرة الأخبار المسائية