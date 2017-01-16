living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأسابيعُ القليلةُ المقبلة كفيلةٌ بتِبيان الحقائق

16
JANUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

مقدمة نشرة الOTV:

 "إذا فقدنا وجودَنا السياسي، فقدنا وجودَنا ككل، لأنه هو الذي يحمي... ومن هنا كانت معركتُنا الطويلة، التي لم يفهمْها الجميع آنذاك بمَعانيها البعيدة المدى... فتناقُصُ عدد المسيحيين في دول المنطقة يعود ليس فقط الى الحروب، بل أيضاُ الى تغييبهم عن ادارة السلطة والشأن العام... لكننا في لبنان في مرحلةِ نهوضٍ، ونرغب في ان تنهضَ الكنائسُ كلُها معنا... إنّ المسيحية لا تسقط بالدبّابات والمدافع والطائرات، بل عبر الإغراق بالمال والخوف... أما نحن، فعلينا الاّ نخاف كي نبقى أحياء"... كم هو معبِّرٌ أن يَصدُرَ هذا الكلام عن رئيس الجمهورية اليومَ بالذات، حيث بدأت تتكشّف أكثرْ فأكثر حقيقةُ نوايا البعض حيال قانون الانتخاب... القانون الذي يُشكّل المدخلَ الأوسع إلى تحقيقِ الشراكة الوطنية الحَقّة في السلطة التشريعية، بعدما صارت واقعاً ملموساً على المستويين الرئاسي والحكومي... لن نغوصَ أكثر في التفاصيل، فالأسابيعُ القليلةُ المقبلة كفيلةٌ بتِبيان الحقائق وخلفيات المواقف، مع الإشارة إلى أنّ الرئيس ميشال عون يُلقي قبل ظهر الغد كلمةً تُنقل مباشرةً على الهواء في حضور أعضاء السلك الديبلوماسي المعتمَدين في لبنان، على ان تليَها الأربعاء كلمةٌ أخرى أمام السِلك القنصلي... أما بداية النشرة، فمِن خارج الوطن، مع اعتداءٍ تعرَّض له تلامذةٌ لبنانيون في أبيدجان والتفاصيل ضمن نشرة الأخبار المسائية 

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout