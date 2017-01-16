الرئيس عون يكشف عن تدابير مالية قريبة ستتخذ: لا زيادة في الضرائب بل تحسينا للايرادات

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يتلقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الحادية عشرة قبل ظهر غد الثلثاء تهاني اعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدين في لبنان بحلول السنة الجديدة وسيقام للمناسبة احتفال يلقي خلاله عميد السلك السفير البابوي المونسنيور غابريال كاتشا كلمة باسم اعضاء السلك، ثم يرد رئيس الجمهورية بكلمة تتناول موقف لبنان من الاوضاع الداخلية والتطورات الاقليمية والدولية. كما يتلقى الرئيس عون قبل ظهر بعد غد الاربعاء تهاني السلك القنصلي للمناسبة نفسها، ويلقي عميده القنصل جوزف حبيس كلمة يليها رد رئيس الجمهورية.

واليوم، اعرب الرئيس عون عن تقديره للدعم الذي يلقاه لبنان من المنظمات التابعة للامم المتحدة، مؤكدا على استمرار التعاون الكامل معها في المجالات كافة، منوها خصوصا بالتنسيق القائم بين الجيش اللبناني والقوات الدولية العاملة في الجنوب، ما ادى الى تعزيز الاستقرار فيه.

المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان

وابلغ الرئيس عون المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان السيدة سيغريد كاغ ونائبها السيد فيليب لازاريني خلال استقبالهما ظهر اليوم في قصر بعبدا، ان الدعم الدولي للبنان يتزامن مع الجهود التي تبذلها الدولة اللبنانية لتعزيز الامن والاستقرار في البلاد واطلاق خطة نهوض شاملة بعد انتظام العمل في المؤسسات الدستورية اثر انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة ونيلها الثقة.

وكانت السيدة كاغ نقلت الى الرئيس عون في مستهل الاجتماع تحيات الامين العام للامم المتحدة السيد انطونيو غوتيريس وشكره على برقية التهنئة التي وجهها اليه رئيس الجمهورية بعيد تسلمه مهامه الجديدة، ثم عرضت والسيد لازاريني الاولويات التي حددتها منظمات الامم المتحدة في عملها في لبنان والتي تلتقي مع ابرز ما جاء في خطاب القسم الذي القاه الرئيس عون يوم تسلم مهماته الدستورية وكذلك البيان الوزاري للحكومة اللبنانية.

وتوقفت السيدة كاغ عند دور المجتمع الدولي في تعزيز قدرات الجيش اللبناني ليتمكن من القيام بالمهمات الوطنية الملقاة على عاتقه وموقف لبنان من دعوة مجموعة الدعم الدولية للانعقاد .

تصريح كاغ

وعلى اثر اللقاء، ادلت السيدة كاغ بالتصريح التالي الى الصحافيين: "تشرّفت والسيد لازاريني بلقاء فخامة الرئيس العماد ميشال عون، في اول لقاء عمل معه، حيث عرض لنا اولوياته ورؤيته الاستراتيجية للبنان، اضافة الى الشراكة المتينة التي تربط لبنان والامم المتحدة منذ قرابة سبعة عقود، وهي ستتواصل بالطبع. وقد ثمنّا عالياً اولويات فخامته التي عبّر عنها، واكّدنا له انّ الامم المتحدة بإمكانها ان تساعد بشكل وثيق في تحقيق هذه الاولويات، كما اكدنا دعمنا للحكومة الجديدة التي تمّ تشكيلها اضافة الى دعم تطبيق القرار 1701، والحفاظ على استقرار لبنان. كما عرضنا للقاءات محتملة في المستقبل على اعلى المستويات من اجل دعم دولي للبنان."

اضافت: "هناك روحية شراكة قوية واحترام متبادل لالتقاط اللحظة الحالية والفرصة الراهنة منذ انتخاب الرئيس عون وتشكيل حكومة الرئيس الحريري، من اجل دعم لبنان والحفاظ على امنه، بحيث يتمكّن من ان يشّع من جديد ويكون نابضاً بالحياة، ومتمتعا بدينامية. وانّ الامم المتحدة ستعمل دوما من اجل لبنان ومع لبنان في هذا الاطار."

الوزير حسين الحاج حسن ووفد

الى ذلك، عرض رئيس الجمهورية واقع القطاع الصناعي في لبنان مع وزير الصناعة حسين الحاج حسن على رأس وفد من عائلة الصناعة في لبنان ضم مسؤولين في الوزارة ومعهد البحوث الصناعية ومؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية وجمعية الصناعيين اللبنانيين ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية والاتحاد العربي لتنمية الصادرات الزراعية.

في بداية اللقاء، تحدث الوزير الحاج حسن، فهنأ رئيس الجمهورية على انتخابه كما هنأه بعيدي الميلاد المجيد ورأس السنة، لافتا الى ان الوفد يضم كل المعنيين بالصناعة في لبنان التي اوضح انها تمثل 10% من ناتجه المحلي اي 5 مليارات دولار، فيما تقدر ودائعه المصرفية بـ 180 مليار دولار .

وقال الوزير: "ان طموحنا ان يبلغ الناتج المحلي 70 او 80 مليار دولار وان تمثل الصناعة 15% منه اي ان تبلغ 12 مليار دولار ، عارضا لمجموعة اجراءات يمكن اتخاذها ضمن سياق رؤية وضعها الصناعيون والمعنيون بالصناعة في لبنان جماعيا للوصول الى هذه الغاية" ، متمنيا ان تحظى بدعم رئيس الجمهورية.

و اكد الوزير الحاج حسن على اهمية تفعيل اللجنة الاقتصادية التي شكلت في مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة لوضع خطة للبلد، لافتا الى مجموعة اجراءات وتعديلات قانونية في مقدمها تلك التي تسمح باعفاءات على المستوردات من المعدات الصناعية والمواد الاولية، فضلا عن اهمية تعزيز الرسوم النوعية واجراءات الحماية، ودعم النقل الزراعي والصناعي والمعارض المتخصصة في الخارج .

واذ قال ان مشروعنا الاساسي يتمثل باقامة المناطق الصناعية، فانه لفت الى ان لبنان الذي يتمتع باهم صناعة للدواء، يستهلك مليار و300 مليون دولار منه لا تتجاوز نسبة ما هو مصنع محليا 100 مليون دولار، وهو ما ينسحب على صناعات اخرى كصناعة الالبان والاجبان.

واعتبر ان في لبنان اهم طاقة بشرية ومالية، الا ان ضعف طاقته الاقتصادية يعود للقرارات السياسية فيه .وقال "اننا نرى في فخامتكم الشخصية الحقيقية التي بمقدورها كسر النمط الاقتصادي الذي كان سائدا"، مقدرا للرئيس عون الكلام الذي اكد فيه ان ليس بامكاننا دعم الليرة اللبنانية بالدين بل بالانتاج الذي تمثل الصناعة احد ابرز ركائزه وكذلك الزراعة والسياحة.

ورد الرئيس عون مشددا على انّ حماية الصناعة امر ضروري وهي من الاولويات، مؤكدا ان جهوده تصّب في اتجاه دعم الصناعة والسياحة والزراعة، وهذا يقتضي ادخال تحسينات على البنى التحتية وصولا الى الاسعار. ورأى ان الاعتماد على الاقتصاد الريعي اوصل لبنان الى نسبة عالية من الديون، فغاب الانتاج عن الاولويات وبات الاستهلاك هو الاساس، وان مسألة تبادل الانتاج الصناعي مع الخارج تتطلّب دراسة دقيقة وتطبيقا للقوانين التي تسمح بعدم اغراق اسواقنا، وذلك بهدف حماية انتاجنا.

واكد ان الانسجام قائم في الحكومة الآن بين قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة، وهو امر يقتضي التعاون بين عناصر هذا المثلث بشكل كبير، كاشفا عن تدابير مالية قريبة ستتخذ، ومؤكدا ان لا زيادة في الضرائب بل تحسينا للايرادات عبر الحد من التهرب الضريبي.

تصريح وزير الصناعة

وصرح الوزير الحاج حسن بعد اللقاء، فقال:

"كانت جولة افق استعرضنا خلالها واقع الصناعة في لبنان واهميتها ودورها في تنمية الاقتصاد وايجاد فرص العمل وتخفيض العجز.

عرضنا لفخامة الرئيس النشاطات التي تقوم بها الوزارة والمؤسسات المرتبطة بها، وبحثنا في العقبات التي تعترض تطوير القطاع الصناعي وسبل المعالجة.

زودنا فخامة الرئيس برؤية الوزارة ومؤسساتها حتى العام 2025 وخططها الاستراتيجية والتشغيلية والتنفيذية وكل مؤسسة من المؤسسات المعنية.

طلبنا رعايته لنشاطات مهمة سنقوم بها خلال هذه السنة، اهمها اعلان المرحلة الاولى من الدراسة الشاملة للمناطق الصناعية، والاحتفال باليوم الوطني للصناعة اللبنانية، ومنتدى بيروت الاقتصادي.

وقد اثنينا على مواقف فخامة الرئيس التي تصب في اطار دعم القطاعات الانتاجية وفي مقدمها القطاع الصناعي، ولقينا كل تجاوب ودعم من قبله".

الوزير غطاس خوري

وعرض الرئيس عون مع وزير الثقافة الدكتور غطاس خوري شؤون الوزارة ولا سيما منها افتتاح المكتبة الوطنية بعد انتهاء المرحلة الاخيرة من تأهيلها بموجب المساعدة التي قدمتها دولة قطر والتي كان الرئيس عون قد تبلغ من اميرها الشيخ تميم بن حمد ال ثاني خلال زيارته الاخيرة الى الدوحة استكمال صرف الاموال المخصصة لانجاز العمل في المكتبة الوطنية.

واشار الوزير خوري الى انه عرض ايضا مع الرئيس عون الخطة الخمسية للنهوض الثقافي في لبنان التي يجري اعدادها في الوزارة وتشمل كل القطاعات المتصلة بالثقافة ومنها المتاحف والمعهد الوطني العالي للموسيقى والمكتبة والفنون والاداب والمحافظة على المواقع التراثية والاثرية وترميم قصر بيت الدين.

المطران مطر والوزير السابق الخازن

واستقبل الرئيس عون رئيس اساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر ورئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن اللذين وجها دعوة لرئيس الجمهورية لحضور القداس الاحتفالي الذي يقام في 9 شباط المقبل لمناسبة عيد القديس مارون شفيع الطائفة المارونية وذلك في الكنيسة التي تحمل اسمه في الجميزة، واكدا على مواكبة مسيرة رئيس الجمهورية بفرح لاسيما من خلال ما تحقق منذ انتخابه والزيارة الاخيرة الى السعودية وقطر والحكمة التي يقود بها البلاد. وكان تأكيد على ضرورة الاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية كي تتم في موعدها.

جمعية الرسالة للاباء اللعازاريين

كذلك، استقبل الرئيس عون، في حضور رئيس اساقفة طرابلس للموارنة المطران جورج ابو جودة، وفد جمعية الرسالة للآباء اللعازاريين برئاسة الرئيس الاقليمي للآباء اللعازاريين في الشرق الاب زياد الحداد الذي القى كلمة عرض فيها لمسيرة الجمعية في خدمــــة لبنان منذ تأسيسها ولاسيما معهد القديس يوسف في عينطورة ثم في طرابلس.

واشار الاب الحداد الى ان سنة 2017 هي سنة اليوبيل المئوي الرابع لتأسيس الكاريسما الخاصة بمؤسسنا القديس منصور دو بول الذي اسس ثلاث مؤسسات هي: جمعية الرسالة للآباء اللعازاريين، وجمعية سيدات المحبة وجمعية راهبات المحبة المعروفة في لبنان بجمعية راهبات اللعازارية، وجمعية مار منصور. ووجه الاب الحداد دعوة للرئيس عون لحضور قداس الشكر الذي سيقام في بازيليك سيدة الايقونة العجائبية للآباء اللعازاريين في الاشرفية يوم الاحد 22 كانون الثاني الجاري.

ونوه الرئيس عون بالدور الذي تلعبه جمعية الاباء اللعازاريين في لبنان من خلال النشاط التربوي الذي تقوم به.

قضاة النيابة العامة المالية

واستقبل الرئيس عون قضاة النيابة العامة المالية برئاسة النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم وعضوية القضاة غسان معطي وداني شبلي وزلفا الحسن وشربل رزق وطوني لطوف.

وعرض الوفد على رئيس الجمهورية عمل النيابة العامة المالية حيث اكد الرئيس عون على ضرورة متابعة التحقيقات في الملفات المالية وعدم التهاون مع المخالفين والمرتكبين لان القضاء يلعب دورا مهما في مكافحة الفساد والرشوة واستغلال النفوذ.

وفد بلدية بعبدا

وفي قصر بعبدا ايضا المجلس البلدي لبعبدا برئاسة السيد انطوان الحلو الذي عبر عن اعتزاز اهالي بعبدا وسعادتهم بانتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية، عارضا لابرز المشاريع التي تقوم بها البلدية لجعل بعبدا بلدة نموذجية تليق بكونها عاصمة جبل لبنان . وتم خلال اللقاء عرض الصعوبات التي تواجه المجلس البلدي الجديد. وشكر الرئيس عون رئيس بلدية بعبدا واعضاء المجلس البلدي مؤكدا متابعته لمطالب البلدية، ومركزا على اهمية الانماء المتوازن وضرورة ايجاد حلول لازمة النفايات.