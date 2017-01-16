القائم بالاعمال في سفارة لبنان في ابيدجان: لا خطف ولا احتجاز لأي لبناني في ابيدجان

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افاد القائم بالاعمال في سفارة لبنان في ابيدجان وسام كلاكش ان عدداً من الأساتذة والطلاب عمدوا في مدارس رسمية في العاصمة العاجية اليوم، واحتجاجاً على عدم التضامن معهم في اضراب القطاع العام، للدخول الى حرم مدرسة فرنسية خاصة تضم طلاباً لبنانيين يشكّلون ثلاثين بالمئة من مجمل عدد الطلاب. وحصلت اعمال شغب واعتداء بالضرب على بعض أفراد الهيئة التعليمية والطلاب نتج عنها إصابات طفيفة .



وعلى الأثر، تدخّلت قوات فرنسية خاصة بالتنسيق مع الشرطة العاجية لضبط الوضع. ولم تُسجل أي عملية خطف أو احتجاز لأي لبناني في المدرسة التي تم إخلاؤها .