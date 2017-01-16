زياد أسود: نواب الامة مدعوون في اول جلسة تشريعية هذا الاسبوع إلى اعادة النظر في قانون الاجارات

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بيان صادر عن النائب زياد ميشال اسود بموضوع قانون الاجارات:

نواب الامة مدعوون في اول جلسة تشريعية هذا الاسبوع إلى اعادة النظر في قانون الاجارات ولا حجة لاحد للقول بأنه مقتنع او غير مقتنع لان صدور القانون برفع الايادي قد اوصل الشعب اللبناني بغالبيته الساحقة إلى الخوف والارباك والتهجير المقنع وصولاً إلى خراب يلامس خطر الموت للبعض.

ان هذا القانون المشوب بعيوب كبيرة اولها عدم التجانس وعدم الملائمة مع القوانين الاستثنائية المتعاقبة وهو قد اضر بالمالكين وبالمستأجرين على حد سواء لانه خالف حقوق مكرسة بموجب القوانين ذاتها.

فلنفتش غداً عن تصحيح الخلل ورفع الضرر ومنع جريمة تهجير بحق المستأجرين ووقف بطش البعض الاخر تحت حجة الغبن.

ان ما اقر بهذا القانون هو حقد المالكين على حساب الحاق اذى بالمستأجرين وهؤلاء معاً هم ضحايا انعدام التشريع الصحيح وانفلات القوانين واهمال مجلس النواب وعدم ترقبه للنتائج والاثار السلبية لهذا القانون.

غداً سنحاسب بثلاث امور الاول عدم احقاق الحق بين المالك والمستأجر وتأمين العدالة والتوازن في الحقوق والواجبات بين الناس لا سيما في رفع الفحش والحقد عن المستأجرين .

والثاني ضرب هيبة القضاء بالتناقض والمعاكسة في الاحكام بين استنسابية القضاة ونصوص مستحيل تطبيقها وعدم ملائمة للنصوص مع الواقع القانوني والدستوري الصحيح.

والثالث عدم جدوى التشريع واللجؤ إلى مجلس نواب لم يصدر عنه سوى اشكاليات معقدة ورثها الشعب ويتعايش معها ومع اخطائها.