وزير البيئة دعا الى إبعاد خطر الطيور بما يوفّق بين سلامة الطيران وحماية النظم الايكولوجية

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دعا وزير البيئة طارق الخطيب " الى إعتماد وسائل تقنية متطورة تُبعد خطر الطيور عن المطار ولا تسيء الى البيئة بل توفّق بين سلامة الطيران والمواطن وبين حماية النظم الايكولوجية ".

وقد عرض وزير البيئة الاوضاع اليوم مع الامين العام لحزب الطاشناق النائب أغوب بقرادونيان، ثم التقى وفداً من حزب الخضر اللبناني برئاسة ندى زعرور التي قالت بعد اللقاء " تم البحث في المشاكل البيئية التي يعاني منها اللبنانيون ولبنان ، وطالبنا بإقرار قانون النفايات المنزلية الصلبة الموجود في لجنة فرعية مكلفة من قبل لجنة البيئة النيابية لدراسته واصداره ،فهذا القانون يشكل بداية للحل الدائم على الرغم من ملاحظاتنا على بعض بنوده ".

واضافت " ناقشنا مشكلة تلوث نهر الغدير وسائر أنهار لبنان التي تعاني من التلوث بكافة اشكاله ومن التعديات في محيطها ، ونرى أن كل المعالجات مازالت مؤقتة ولم توفّر الحلول الدائمة .وطالبنا بمتابعة إنشاء الضابطة البيئية بعد اقرار قانون المحامين البيئيين من اجل مكافحة التعديات وحسن تطبيق القوانين المرعية الاجراء للحفاظ على الموارد الطبيعية وبيئة لبنان للاجيال القادمة ".

وتابعت زعرور " أطلع الوفد وزير البيئة على حملة التشجير التي يقوم بها حزب الخضر في العام 2017 برعايته والتي ستنطلق من اقليم الخروب الى بقية المناطق اللبنانية بالتعاون مع وزارة الزراعة والبلديات والمجتمع المدني وعدد من المؤسسات.كما قدمنا الى الوزير مشروعاً إنمائياً بيئياً أعده حزب الخضر لمحيط نهر بيروت ، وكان قد سلّم نسخة عنه الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري.وفي الختام أكد الوفد على استمرار التعاون بين وزارة البيئة وحزب الخضر اللبناني ".

ومن زوار وزير البيئة بعد الظهر محافظ الشمال رمزي نهرا .