بالصورة - إحتجاز تلامذة لبنانيين في ابيدجان!

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في نبأ للوكالة الوطنية للاعلام من ابيدجان، ان عددا من الاساتذة والطلاب في مدارس رسمية في ابيدجان عمدوا اليوم واحتجاجا على عدم دفع رواتبهم، الى احتجاز تلامذة في مدراس خاصة فرنسية يحملون الجنسيات اللبنانية والفرنسية بهدف الضغط على المسؤولين في العاصمة العاجية للحصول على مطالبهم ولاسيما بعدما قامت السلطات العاجية بدفع مستحقات العسكر.





وافدنا ان المحتجين ضربوا التلامذة عند مقاومتهم لهم واحتجزوا حريتهم في الطوابق السفلية للمدرسة.





ويعمل المحتجون على تكسير سيارات الاهالي الذين هرعوا الى المدرسة لانقاذ اولادهم.