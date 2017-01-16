بالفيديو - إسرائيل تكشف عن طائرة اغتيالاتها!

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كشف العدو الإسرائيلي عن الطائرة العسكرية التي يستخدمها في تنفيذ العمليات السرية في الشرق الأوسط وطابع المهام التي توكل إليها.



وقال موقع "ولا" الإخباري في تقرير له إنّ الطائرة التي تستخدم في نقل الوحدات التي يوكل إليها تنفيذ العمليات السرية، سواء لتنفيذ عمليات الاغتيال، أو بهدف جمع معلومات استخبارية دقيقة، هي من طراز "هيركوليس".



وكشفت مصادر عسكرية إسرائيلية أنّ ما يميز هذه الطائرة هو حقيقة أنها قادرة على الإقلاع والهبوط في أي بيئة جغرافية، إضافة إلى أنّها تحدث أقل قدر من الضجيج أثناء الهبوط أو الإقلاع والطيران، ما يعزّز من قدرة الوحدات الخاصة التي تستخدمها على التخفي والوصول إلى الهدف، دون أن يشعر بهم أحد.



وتُعدّ الطائرة التي يطلق عليها بالعبرية "كرناف"، إحدى الوسائل الرئيسة التي تساعد إسرائيل على شنّ "حرب الظلال" ضدّ أعدائها، دون ترك أيّ أثر يدل على مسؤوليتها عما تمّ من عمليات.



وأشارت مصادر عسكرية إلى أنّ الصناعات الجوية في إسرائيل تحرص باستمرار على تطوير منظومات التحكم في هذه الطائرة من أجل مساعدة الوحدات الخاصة على العمل في أكبر قدر من السرية.



وعرض موقع "ولا" فيديو تظهر فيه الطائرة وعناصر الوحدات الخاصة الملثمين وهم يندفعون إليها ثم تقلع في السماء.