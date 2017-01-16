لا تواصل مباشر بيننا وبين “حزب الله”… سركيس: اي تجميل لقانون الـ60 مرفوض

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رأت الأمينة العامة لحزب “القوات اللبنانية” شانتال سركيس أن لدى “القوات” كل التصميم والارادة للتوصل الى قانون انتخابي جديد وهي منفتحة على النقاشات والطروحات وهناك لقاءات كثيرة تجري وراءالكواليس.

سركيس وفي حديث لـ”المستقبل” اعتبرت ان في اي عملية، هناك تفاوض والحزب الاشتراكي وضع سقفاً عالياً، ولن يكون عقبة تجاه قانون انتخابي جدي، كما ان اي تغيير في القانون الجديد سيفتح الساحة السياسية تجاه افرقاء جدد، على مختلف الساحات والدوائر والطوائف.

واردفت: “النظام النسبي سيفتح التمثيل ويخلق تعددية طائفية وسياسية وسيصبح هناك تشارك في المقاعد، لكن النظام الاكثري مفيد اكثر لتحالف “القوات” و”التيار”، ونريد ان نؤسس لنظام انتخابي يشكل ضمانة على المدى المتوسط والبعيد للاجيال القادمة”.

وشددت على ان هناك ضرورة لتغيير القانون الانتخابي و”التيار” مع تغيير النظام الانتخابي الحالي، ومثلما لدينا هاجس لتصحيح التمثيل المسيحي لا نقبل ان نكون ظالمين او مظلمومين في القانون الجديد.

وتابعت: “لا اعتقد ان الرئيس عون سيقبل ان تحصل الانتخابات النيابية على قانون الستين، وهو مطلب اساسي للتيار، كما ان حزب “القوات” لديه مبادىء ثابتة ورؤية واضحة للامور واي تجميل على قانون الستين مرفوض جملة وتفصيلاً”.

وكشفت أن العمل مع “التيار” و”المستقبل” و”الاشتراكي” جار بطريقة متواصلة لبحث قانون انتخابي جديد للوصول الى صيغة مشتركة تزاوج بين طرح بري وطرح “القوات”.

واضافت: “اذا دعا وزير الداخلية نهاد المشنوق في 11 شباط الهيئات الناخبة الى الانتخابات فهذا لا يعني ان الساعة قد توقفت بل ممكن ان تحصل في الاشهر اللاحقة”.

وتابعت: “سنبقى الى آخر نفس ورمق نناقش ونحاور ونحاول للوصول الى قانون انتخابي جديد، والعهد الجديد لن يقبل بالتمديد الا تقنياً او السير بقانون الستين والناس تتوقع تغييراً وسنكون عى قدر امال الناس”.

وعن الحوار المحتمل بين “القوات” وحزب الله” قالت: “لا تفاوض او تواصل مباشر بيننا وبين الحزب، ونقدر الجو الايجابي الذي يبديه تجاهنا، ولا اجتماعات ولا اي عمل جدي بيننا وبين الحزب ولن ندخل في حوار معه للصورة فقط بل سيكون هناك عناوين اساسية سنبحثها، وطالما ان “حزب الله” له دور خارج لبنان فهو موضوع تشاؤم”.

وبالنسبة لملف النفايات اعتبرت سركيس أن المشكلة مزمنة في الوقت الذي يجب اتخاذ اجراءات سريعة وخطة للمستقبل، وما شهدناه من صيد طيور النورس هو حل موقت بانتظار استكماله، على أمل ان تصل الالات التي تبعد الطيورسريعاً.

وعن زيارة الرئيس ميشال عون الى السعودية، اعتبرت سركيس ان الرئيس عون يلعب دور الحكم وهو حريص جداً على علاقات لبنان الخارجية وخصوصاً مع دول الخليج.

وختمت سركيس حديثها عن موضوع الفساد: “سنكون الصوت الصارخ داخل مجلس الوزراء”.