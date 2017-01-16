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عون: نتفهم هواجس جنبلاط من النسبية وعليه أن يتفهم هواجس الآخرين

16
JANUARY
2017
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كشف عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب آلان عون، انفتاح التيار الوطني الحر على صيغ قانونية أكثرية، تتجاوز صيغة قانون الستين الذي أجريت على أساسه انتخابات 2009، أو قانون عام 2000 الذي أجريت على أساسه انتخابات 2000 و2005.

 

وقال عون لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن نقاش تحت سقف القانون الأكثري، يندرج ضمن إطار العموميات. نحن منفتحون على نقاش تحت القانون الأكثري ضمن صيغة جديدة، مثل قانون أكثري على أساس دائرة فردية، أو قانون أكثري مع صوت محدود، وهي مقترحات قابلة للنقاش»، مشددًا على «أننا نتفهم هواجس جنبلاط من النسبية، وفي المقابل عليه أن يتفهم هواجس الآخرين من قانون الستين، بالنظر إلى أن فئات كثيرة من الشعب اللبناني تعتبر أن قانون الستين لا يعكس صحة التمثيل».


وإذ أكد عون رفض التيار الوطني الحر لقانون الستين أو 2000، قال إن مقترح القانون الأكثري مع صوت محدود «هو جزء من النقاش الحالي». وأكد «أننا لا نريد أن يكون النقاش تسجيل مواقف بين فريقين أو طرفين. ما يهمنا هو النية في إيجاد حل وعرض حل والتوصل إلى تفاهم حول قانون للانتخاب يتجاوز بالتأكيد وضع القوى السياسية في مواجهة بعضها».


وأشار إلى «أننا نبحث عن توافق يحتاج للحد الأدنى من المنطق، وأن تكون القوى السياسية تمتلك قدرة على الإقناع وتفهم هواجس الآخرين وإعطائهم حقوقهم».

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