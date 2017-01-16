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أبي رميا: "الرئيس عون هو الضامن للعلاقة الخارجية مع الدول الشقيقة والصديقة"

16
JANUARY
2017
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رأى عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب سيمون أبي رميا أن زيارة الرئيس ميشال عون والوفد المرافق إلى السعودية تهدف الى تنقية العلاقة اللبنانية السعودية حيث عادت العلاقة بين البلدين إلى المسار الطبيعي وطغى الارتياح والايجابية على نفوس اللبنانيين ورجال الأعمال في كل من المملكة العربية السعودية وقطر، مؤكداً أن الاجواء ايجابية حول المساهمة السعودية للجيش اللبناني التي ستتم بالتنسيق مع الدولة الفرنسية،  قائلاً: "الرئيس عون سيكون الضامن للعلاقة الجديدة بين لبنان والسعودية".
 
واعتبر أبي رميا خلال استضافته في برنامج "حوار اليوم" على قناة ال"أو تي في" مع الإعلامي رواد ضاهر أن مواقف الرئيس العماد ميشال عون معروفة إنما يجب التعاطي في الملف الخارجي بحكمة حفاظاً على مصالح لبنان الخارجية، قائلاً: "الرئيس عون في زياراته الخارجية يتكلم باسم كل اللبنانيين ويتم التعاطي معه على هذا الأساس". ولفت أبي رميا إلى المعاناة التي يعيشها لبنان مع الإرهاب القابع على الحدود "لذا حالنا تختلف عن الدول الخليجية لذا نتمنى تفهم المواقف والقرارات التي تتخذ من قبل الدولة للحفاظ على مصالح لبنان العليا".
 
ومن ناحية أخرى، قال ابي رميا: "كعضو في لجنة البيئة النيابية، أؤكد أن إنشاء معامل التفكك الحراري لإنتاج الطاقة هي الحل النهائي لمشكلة النفايات وليس مطمر كوستابرافا ويجب التعامل في هذا الملف بسرعة وليس التسرع".
 
وعن قانون الانتخاب، أشار أبي رميا أنه ما كان يقال قبل انتخاب الرئيس ميشال عون لن يكون كما بعده، "فنحن كتيار وطني حر نؤيد النسبيية الكاملة في قانون الانتخابات ولكننا منفتحون على أي قانون يعتمد معايير موحدة ويحقق صحة التمثيل". وشدد أبي رميا ان "التيار الوطني الحر يبني تفاهماته على أسس وطنية ولمصلحة كل اللبنانيين ومستمرون بنهجنا الانفتاحي الايجابي، لذا تحالفنا مع حزب الله ثابت واستراتيجي وتحالفنا مع القوات اللبنانية لترسيخ الوحدة المسيحية وتفاهمنا مع تيار المستقبل من أجل كثب منطق الشراكة واحترام الميثاقية، علماً اننا نشعر بوجود بداية تقارب بين القوات اللبنانية وحزب الله وهذا التقارب يريحنا".
 
وختم أبي رميا حديثه متمنياً من الجميع "التفاؤل بالعهد الجديد لبناء لبنان أفضل يطمئن الجميع والتخلي عن روح التشاؤم من السلطة السياسية".
 
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