‎و ماذا ان صار الشواذ قاعدة ؟ (سحر القبرصي)

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منذ أكثر من ثلاثين عاما و لبنان يرزح تحت وطأة الفساد ˓ فصار زمننا زمن فاسدين و مسؤولونا فاسدين ووزاراتنا و هيئاتنا العامة و مرافقنا فاسدة و حتى عقول مواطنينا فاسدة. لم أرد أن أبدأ كلماتي بنظرة سلبية و لا بقكر متشائم و لكن أن يصدم المرء بانهيار أحد أركز العواميد الوطنية و التي تشكل مصنع رجالات المستقبل و الكفاءات و النوابغ و التي من شأنها الارتقاء بالمجتمع ˓تكاد تكون نهاية الايمان فكيف اذا كان فيلما طويلا تدور أحداثه في الجامعة اللبنانية ˓ دهاليز تقشعر لها الأبدان و خفايا تبكي الانسان و تجعله يسأل بجدية ان صار الشواذ قاعدة و تربع الفساد على عرش المناصب العليا و دار الانحطاط شؤون الطلاب و الأساتذة و لعب هو نفسه بمستقبل تلاميذ لا بل بمستقبل مواطنين فمن كان مثابرا منهم هاجر و حقق ما نشتهي أن نستفيد من انجازاته و من لم تحالفه الظروف و أثقلت المسؤوليات حمله و منعته من الطيران عمل بشهادته في أحد شركات الوطن و حدت طموحاته. و كان للشيطان يوم عيد ˓فهو قطع الطريق على كل من يحمل بذورا قد تنافسه في المستقل القريب أو البعيد فمناصبهم تدوم و تدوم و تدوم و رحمة على المداورة و المساءلة و نخب طلاب مكافحين و الله أعلم بما عانوه قبل تخرجهم.

‎ الجامعة اللبنانية ،كلية العلوم الاقتصادية و على سبيل المعرفة بمكوناتها لا الحصر هي الغابة التي و لسوء الحظ تعصى على القوانين و المراسيم و تتحدى بقوة فلتانها الوزارات و المجالس المتعاقبة و ذلك لغايات شخصية و ﻣﺂرب فردية في نفوس جد ذكية الا أنها مريضة . فكيف لكعب الهرم أن يعمل بضمير و مسؤولية و أمانة طالما رأسه هو معقل سطو على الحريات و دهس للكفاءات.

‎امبرطور و حاشيته و أهل ذمة تعطل سفراتهم و حتى مستحقاتهم المالية و أحيانا يوقفون عن العمل اذا خالفوا أو حاولوا ايصال الصوت بأن القانون ليس وجهة نظر بل هو ميثاق و كلام جوهري من البديهي احترامه .

‎السلسلة طويلة˓ و لعلنا نبدأها بما هو دامغ و غير قابل للنقاش و ليس ملعبا لوجهات النظر : كيف لمسؤول أحد أهم الأقسام أن يتبوأ هذا المنصب لست عشرة سنة متتالية ضاربا بعرض الحائط القوانين التي لا تمنحه الحق بالترشح لأكثر من دورتين متتالية. و لكن حين تعلم أن في هذه الكلية لا مجالس أقسام قد تبدأ الصورة بالتبلور في مخيلتك فالقرار مزاجي فردي يتأثر فقط بالاعتبارات الشخصية ناسفا المصلحة الحقيقية .

‎و لكن المفارقة التي تجعلك تبحث عن نقاط التلاقي بين زعامات هذه المزرعة و تتساءل عن مصالحهم و خفاياهم المشتركة هي انتخاب المدعو السابق نفسه عميدا للجامعة بفروعها الخمسة و هو من رفعت ضده العديد من الدعوات التأديبية من زملاء و طالبات طويت أدراج مديري الجامعة لحقبات عديدة و حتى وزراء و عمداء سابقون. لا نشك بكفاءته العلمية و لكن أين المناقبية ˓ ألا مثيل له بين كل اللبنانيين و لا نبوغا مثل نبوغه و لماذا الموارنة الخمسة أساتذة هذا الفرع مقطوعة طرقاتهم ˓ فهم لا حول لهم و لا قوة لمنع البطش الذين هم شهودا عليه في قضايا اجرام أخلاقي كما ستظهر لاحقا تفاصيل قضية أحد الدكاترة المتبوئين أهم المراكز في وزارة المالية .و أيضا كيف لخريجة العلوم النفسية أن تكون ممثلة الأساتذة في كلية العلوم الاقتصادية .

‎أضف لذلك العديد من التلاميذ الذين توجهوا في هذا العهد أو سابقه لنيل شهادات الدكتوراه فيما لم ينتهوا من مواد الماستر بفضيحة علمية و أخلاقية تدمر ليس فقط مصداقية الجامعة انما تاريخ العراقة و مثال النجاح. و هو ليس بالسبق الصحفي بل حقيقة عملية عمدت العديد من وسائل الاعلام الى الحديث عنها دون اذن تسمع و لا عين ترى و لا يد تشطب الفساد˓ ففي غابة الكلية لابنة امينة سر امتياز الدكتورا بلا تعب الماستر و الله أعلم بالأثمان.

‎ سأترك لك يا عزيزي القارئ التمعن بالكلمات أعلاه و النهوض من تحت صدمة هذه الحقائق قبل المباشرة بالغوص و بالتفاصيل بقضيتين على اختلاف أسسهما الا أنهما ينطويان تحت عباءة منافاة أخلاقيات المهنة و تطالان من سيطرا على أهم قسمين في الكلية لسنوات عديدة ˓ فالاتي أعظم و الوثائق و الاثباتات برهن كل من دغدغه ضميره المهني و الوطني و كل مسؤول انتدب نفسه لحماية المواطنين و حمل مشعل الاصلاح.