من أجل عودة المغتربين الى لبنان صقر العقارية تعكس الأجواء الحقيقيّة لعيد الميلاد!

A + A -

بيروت 9 كانون الثاني 2017: لتفيَ بوعدها بإعادة اللبنانيين المغتربين إلى وطنهم في موسم الأعياد، جمعت شركة صقر العقارية شمل خمس عائلات في عيد الميلاد، ما كانوا ليقضوا هذا العيد سويّاً لولا هذه المبادرة.

كانت شركة صقر العقاريّة قد أطلقت مبادرة تحت عنوان "نزال عَ لبنان"، أثارت ضجة إعلامية كبيرة في فترة زمنيّة قصيرة، ووصلت إلى أكثر من 500,000 لبناني من جميع أنحاء العالم، محقّقة مشاركة آلاف المغتربين اللبنانيين الذين أملوا بالفوز بزيارة الى وطنهم.

وما ميّز وزاد من دفء هذه المبادرة، هو أنّها سمحت لعائلة واحدة بالتحديد أن تزور لبنان لأول مرة منذ 9 سنوات ويجتمع أفرادها مع عائلتهم وأصدقائهم بعد طول غياب.

ما من مكان أفضل من أرض الوطن وما من وطن أفضل من لبنان. لذلك تسعى شركة صقر العقارية دائماً لتعيد اللبنانيين الى وطنهم.

Ramener les expatriés au Liban Sakr Real Estate célèbre le vrai sens de Noël !

Beyrouth, le 9 Janvier 2017 : Promesse tenue. Sakr Real Estate a réuni cinq familles Libanaise grâce à la noble et humaine initiative de les inviter à passer les fêtes de Noël et de fin d’année avec leurs proches au Liban.

La campagne « Nzal 3a Lebnen » a été lancée principalement sur les réseaux sociaux et a suscité un enthousiasme en atteignant plus de 500,000 Libanais à travers le monde et en recueillant des milliers de participants.

Et dans l’esprit de Noël, l’émotion est arrivée à son apogée lorsqu’une des cinq familles qui n’était pas rentrée au pays depuis plus de 9ans s’est vu offrir la possibilité de retrouver ses proches pour les fêtes et ainsi vivre une expérience unique qui, sans aucun doute, la marquera à vie.

Aucun pays ne pourra remplacer le Liban ; et c’est ainsi que Sakr Real Estate continue d’œuvrer afin de vous donner des raisons de rentrer chez vous.