مفاجأة الطقس.. موجة دافئة تضرب لبنان!

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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح في الشمال، وجاء في النشرة الآتي:



-الحالة العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القادمة.



-الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح في الشمال، أما يوم الأربعاء فيكون قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة.



-الحرارة على الساحل من 10 الى 18 درجة، فوق الجبال من 3 الى 11 درجة، الأرز من -2 الى 8 درجات، في الداخل من 2 الى 10 درجات.



-الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا، شمالية الى شمالية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.



-الإنقشاع:جيد.



-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 60 %.



-حال البحر:معتدل حرارة سطح الماء: 17 درجة.



-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.