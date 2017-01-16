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ماذا تفعل إذا عَلِقَت سيارتك في الثلج؟

16
JANUARY
2017
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شادي عواد - 

 

مع تكدّس الثلوج فوق الطرقات الجبلية، تصعب الحركة المرورية وتزداد نسب الحوادث وإنزلاق السيارات وتسمّرها في مكانها، ما يعوق باقي السيارات، خصوصاً مع قلّة خبرة السائقين في القيادة على الثلج والجليد.تعد القيادة على الثلج من الأمور الصعبة التي تواجه السائقين، حيث ينبغي إستخدام مركبات خاصة مثل سيارات الدفع الرباعي المجهزة للطرقات في مثل هكذا أحوال.

فالقيادة على الثلوج تتطلب الإلتفاف ببطء لأنّ تماسك الإطارات مع الطريق يكون معدوماً وكذلك تتطلّب الحفاظ على السرعة المناسِبة والتسارع التدريجي كي لا تنزلق العجلات وتؤدّي الى توقف السيارة.

لكن على الرغم من خبرة السائقين في القيادة على الثلوج، فإنّ خطر أن تعلق السيارة في الثلج يبقى أمراً لا مفرّ منه في بعض الحالات. وهنا سنقدّم بعض النصائح التي من شأنها أن تساعد عندما تجد نفسك في هذه الحالة.

• إستخدام السلاسل المعدنية: إنّ السلاسل المعدنية المخصصة للإطارات مهمة للغاية في الطرق الجبلية المغطاة بالثلوج، وحتى إنها إلزامية، لكن يتعيّن أن تكون مناسبة للسيارة وتتناسب مع مقاس الإطارات. فالسلاسل المعدنية تساعد السيارة في التحرّك ولو ببطء على الثلوج، وتساهم في تفادي تسمّر السيارة مكانها وتراكم الثلوج أمامها.

• في حال علقت سيارتك في الثلج، يجب ضغط السيارة بقوة والإنتقال بين الدفع الى الأمام والخلف. وعلى الرغم من أنّ هذه العملية قد تمكّن السيارة من الخروج من مأزقها، إلّا أنها تؤدي أيضاً الى إرتفاع درجة حرارة جهاز نقل الحركة وإمكانية تعطله. لذلك لا يجب تكرارها لوقت طويل.

• في حال علق أحد إطارات سيارتك في الثلج وبدأ بالإنزلاق والدوران حول نفسه عند محاولتك الإنطلاق، لا تتابع الضغط على دواسة التسارع لأنّ ذلك سيزيد الوضع سوءاً.

وفي السيارات المندفعة بعجلاتها الخلفية إرفع مكبح اليد الى حوالى النصف وحاول أن تنطلق بروية، لأنّ مكبح اليد سيعمل حينها وبطريقة غير مباشرة على منع هذين الإطارين من الإنزلاق حول نفسيهما. أما في حال كانت السيارة مزوَّدة بنظام أندفاع أمامي، فيجب أن تحاول أن تنطلق وأنت تضغط بقدمك وبشكل طفيف على دواسة المكابح.

• إذا علقت السيارة وأصبحت عجلاتها تدور بدون نتيجة، وخصوصاً إذا لامس بطن السيارة الأرض، فعليك سحبها بعربة أخرى إن وُجدت.

• إزالة الثلج من أمام العجلات ووضع أشياء صلبة تحتها وفي طريقها. وهذه الأشياء يمكن أن تساعد العجلات في الحصول على بعض التماسك، وتؤدي الى تحرّك وسير السيارة مجدّداً.

• تحديد موقعك والإتصال بالجهات المختصة وإخلاء السيارة إذا كان هنالك ملجأ آخر، أو الإنتظار داخل السيارة لوصول المساعدة، مع الحرص على تشغيل المحرك قليلاً لتشغيل جهاز التدفئة بين فترة وأخرى.

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