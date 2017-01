عناوين الصحف ليوم الاثنين 16 كانون الثاني 2017

A + A -

الأخبار

حكّام الخليج يُشعلون الفتنة

عودة النفايات إلى الشوارع

برّي «يبقّ البحصة»: الانتخابات في موعدها وفق «الستين»

البناء

الرياض والائتلاف خارج حوار أستانة... ومحاولة روسية تركية لاعتماد الفصائل

العراق يمدّ يده للسعودية بمباركة إيرانية... والردّ في البحرين بإعدام معارضين

الحكومة تفقد زخم انطلاقتها وتبدأ التعثر في قانون الانتخاب والموازنة والنفايات

الجمهورية

اسبوع تشريعي انتخابي بامتياز

الديار

أزمة صامتة بين عون والحريري ووزير الداخليّة سيدعو للإنتخابات قريباً

الشيخ صادق النابلسي : رؤساء الكتل يتكلّمون عن النسبيّة وهم زعماء طائفيّون

المستقبل

ترحيب فلسطيني ورفض إسرائيلي وكيري وآيرولت ينتقدان نقل السفارة الأميركية إلى القدس

مؤتمر باريس: إجماع دولي على حلّ الدولتين

اللواء

النسبية تنطفئ وخياران: تأجيل سنة أو مجلس انتقالي

L'Orient-Le Jour

Chasse aux mouettes : quand le remède est pire que le mal...

The Daily Star

Aoun insists on new vote law, but Berri skeptical