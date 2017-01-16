أسرار الصحف ليوم الاثنين 16 كانون الثاني 2017

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البناء - خفايا

أكد سياسي بارز أنه سمع خلال زيارته الأخيرة إلى عاصمة أوروبية هامة أنّ الجهات الدولية تؤيد إجراء الانتخابات النيابية اللبنانية في موعدها، وفق أيّ قانون، ذلك أنّ عدم اتفاق الأفرقاء السياسيين طيلة ثماني سنوات على قانون جديد للانتخابات أدّى إلى التمديد للمجلس الحالي لولاية كاملة، ولا يجوز التمديد له مرة جديدة بحجة عدم الاتفاق على القانون…

الجمهورية - أسرار

أبدت مصادر سياسية تخوُّفها من أن يكون السبب الخفي لإثارة أزمة قديمة-جديدة التمهيد لصفقة يجري العمل عليها.

عمّم زعيم حزب بارز على مسؤولي وكوادر الحزب عدم ملاقاة «الغزل السياسي» الذي يتلقّاه من حزب خصم له «لا سلباً ولا إيجاباً».

تمنّى مسؤول كبير أن تظهر نتائج إيجابية عامة عن حراك خارجي أخير لا أن تبقى محصورة في الجانب الشخصي لأحد المسؤولين.

المستقبل - يقال

إنّ وزيراً مواكباً لسير المشاورات السياسية الجارية بشأن قانون الانتخاب ردّ على استفسارات زواره حول التقدم الذي تحقق على صعيد هذه المشاورات بالقول: يبدو حتى الآن الثابت الوحيد في مواصفات القانون الجديد هو «الكوتا النسائية» التي يتمسّك بإقرارها رئيس الحكومة سعد الحريري.