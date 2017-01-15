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كلمة الدكتور بسام الهاشم في تكريم الزعيم الراحل فيدل كاسترو

15
JANUARY
2017
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معالي وزير البيئة الصديق ممثلا فخامة رئيس الجمهورية،

سيداتي وسادتي،

”نحن نعرف كم هي عميقة وقوية العواطف التي تثيرها هذه اللحظة في نفوس الكوبيين المقيمين في كوبا وفي الولايات المتحدة، وكم كانت عديدةً الطرائق التي بها غيَّر فيدل كاسترو مجرى حياة الأشخاص والعائلات الكوبيين، كما حياةِ الأمة الكوبية برمتها. ولسوف يحفظ التاريخ ويقيِّم التأثير الهائل الذي كان لهذه الشخصية الفريدة على الناس والعالم من حولها“.
سيداتي، سادتي، إن هذه الكلمات ليست لي، بل لسيد البيت الأبيض الرئيس باراك أوباما، وهي التي بها توجه إلى الكوبيين في كل مكان، وعبرهم ولا شك إلى العالم بأسره، حين تبلُّغِهِ، قبل شهر ونيف، نعيَ الزعيم الكوبي التاريخي. وهي إن دلت على شيء، فليس على شعور مفاجئ لدى الولايات المتحدة الأميركية بالأسى لفقدان فيدل كاسترو، وهي التي ناصبته العداء طيلة أكثر من نصف قرن، وبذلت في الأثناء كل ما بوسعها للتخلص منه والإطاحة بنظامه الثوري التحرري، بل على مجرد اعتراف من قبلها صار يفرض نفسه بما شكَّله الرجل ونظامه من ظاهرة غير قابلة للاختزال ولا للتطويع.
فللتاريخ نسجِّل أن ثورة فيدل كاسترو ورفقائه تشي غيفارا وراوول كاسترو وسواهما، كانت في أساسها ثورة من أجل غد أفضلَ، حرٍ وكريمٍ، للشعب الكوبي، على ديكتاتورية عسكرية حاكمة للبلاد بزعامة فولجنسيو باتيستا. ولكن ما أن انطلقت الثورة هذه (سنة 1956) حتى وجدت نفسها في آن بمواجهة الولايات المتحدة، الداعمة لباتيستا بالسلاح والمال والعملاء والمرتزقة. وهي التي، في الأصل، كانت منذ مطلع القرن العشرين محتفظة بعلاقةِ وصايةٍ خاصة مع كوبا تخولها التدخل للـ ”الدفاع عن استقلال“ الجزيرة وممارسة الرقابة على دبلوماسيتها وماليتها، فضلاً عن الاحتفاظ بقاعدة بحرية لها في غوانتانامو الواقعة في أقصى جنوبي شرقي كوبا. فإذا بالمواجهة تشتد وتتصاعد، لتنتهي سنة 1959 بانتصار الثورة وفرار باتيستا لاجئاً إلى البرتغال.
ومع ذلك، فانتصار الثورة لم ينهِ المواجهة مع الولايات المتحدة (وكان الزمن يومها زمن تصاعد الحرب الباردة بين الأخيرة والاتحاد السوفياتي، ومن ورائهما المعسكرين الغربي والشرقي)، بل زادها بالعكس استعاراً وحِدّةً. كما زاد رقعتها اتساعاً وميادينها تنوعاً في الداخل الكوبي كما في الخارج، خصوصاً مع إقبال كاسترو طوعاً على التحالف مع الاتحاد السوفياتي لحماية ثورته وتدعيم خياراته.
فإذا بالولايات المتحدة تبذل كل ما بوسعها للقضاء على كاسترو وإسقاط النظام الاشتراكي الذي أرساه : من غزوة خليج الخنازير الفاشلة سنة 1960 بعد بضعة أشهر فقط من انتصار ثورته، إلى مئات المحاولات الرامية إلى اغتياله، إلى الاعتداءات السرية على كوبا بنشر الأوبئة في ربوعها لضرب اقتصادها وإنهاك شعبها والنظام معاً، إلى الرد ابتداء من سنة 1962 على استقبال كوبا على أراضيها لمنظومة صواريخ سوفياتية رادعة بحصار خانق استمر عبر العقود اللاحقة، وقد شمل جميع المبادلات مع الخارج فضلاً عن منع المهاجرين الكوبيين من زيارة عائلاتهم في الجزيرة، إلخ.
وإذا بفيدل كاسترو، من جهته، يرد على هذه التحديات والتعديات جميعاً، في الداخل، بالمضي قدما في بناء الاشتراكية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية الاجتماعية المستقلة إلى الأمام، وفي الخارج، من جهة بمد يد المساعدة، بما فيها في بعض الأحيان الانخراط العسكري المباشر، لجميع حركات التحرر الوطني والثورات ضد الديكتاتوريات، كما للحكومات اليسارية، المدعومة من الاتحاد السوفياتي في أفريقيا وأميركا الوسطى وآسيا (بما فيها العالم العربي، طبعاً)، ومن جهة أخرى بالعمل على تفعيل أطر التعاون الدولي ذات الأهداف التحررية، المتمثلة بحركة عدم الانحياز، وكوميكون، و”التحالف البوليفاري لشعوب أميركتنا“ التي كان هو وهوغو تشافيز المبادرين إلى إنشائها. فماذا كانت المحصلة النهائية لنصف قرن من هذا كله؟
بكل بساطة كانت، خارجياً، وسط التحولات الهائلة في موازين القوى الدولية وتوزع مناطق النفوذ، التي شهدها العالم في العقود الأخيرة، بقاء كوبا فيدل كاسترو واقفة على قدميها ورأسُها مرفوع، وانتهاء العم سام إلى التسليم، طائعاً غير مختار، بصلابة هذا المعطى، وصولاً إلى التعامل معه لا كما كان هو (العم سام) ليشتهي بجموحه الإمبريالي المعهود، بل كما هو (المعطى الكوبي) يستحق. أما في الداخل، الذي لا يتسع المجال، طبعاً، للتوسع بشأنه، فلنا على ما أحرزه نظام فيدل كاسترو من نجاحات في بناء الإنسان الكوبي وحمايته، مؤشران بهما تتمثل خلاصة إنجازاته التربوية والصحية؛ عنيت : من جهة، تعميم التعليم على الشعب الكوبي بنسبة 100 % من أفراده، ومن جهة أخرى، ارتفاع معدل العمر المتوقع للفرد عند الولادة في كوبا، بفضل تعميم الرعاية الصحية المجانية والفعالة على رغم المعوقات، إلى 79 سنة، أي إلى ما يزيد في هذا المجال بـ 5 سنوات عن معدل منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي، ويساوي في آن المعدلات المسجلة في الولايات المتحدة وبلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ذات الدخل المرتفع.
فليعش فيدل كاسترو الرمز إلى الأبد، لشعبه الصديق الأبي والصامد، مصدر افتخار وإلهام لبناء حاضره ومستقبله، وليكن لجميع الشعوب المقهورة، خصوصاً في منطقتنا، وفي طليعتها شعب فلسطين الذي أحب وساند على الدوام قضيته العادلة، قدوة تحتذى في الثقة بأن قضياها المحقة سوف لن يكون إلا النصر حليفها لطالما بقيت حية في نضالات أهاليها، وإن طال الزمن.

بيروت في 14 كانون الثاني 2017
بسام الهاشم

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