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الموت للنورس وليحيا المطمر!!

15
JANUARY
2017
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في وقت غير مناسب وتوقيت غير ملائم اصرت باريس على استضافة مؤتمر للسلام في الشرق الاوسط حضره الجميع باستثناء طرفي الصراع واصحاب العلاقة اي الفلسطينيين والاسرائيليين وغاب عنه لبنان الرسمي . اختارت باريس الفترة الانتقالية بين رئيسين في اميركا والعد العكسي للانتخابات الرئاسية الفرنسية التي ستخرج فرنسوا هولاند صاحب الدعوة من الاليزيه ليدخله فرنسوا فيون واختارت فترة الانشغال السعودي بالهم الاقليمي ومصر بالهم الداخلي وروسيا بالهم السوري ومفاوضات كازاخستان التي ورثت مفاوضات جنيف . تذكرت باريس القضية الفلسطينية التي احالها ما سمي بالربيع العربي الى التقاعد الاجباري والصرف الكيفي وارادت استعراض قوتها الواهنة وعضلاتها الضامرة امام الثنائي ترامب -نتانياهو الذي وصف المؤتمر بالخدعة الفلسطينية برعاية فرنسية رافضا حل الدولتين ومصرا على مفاوضات مباشرة يرفضها الفلسطينيون مدعومين من الفرنسيين . ومن باريس التي يقفل عهد هولاند فيها على فشل ديبلوماسي الى واشنطن التي يفتح بيتها الابيض ابوابه بعد 5 ايام لاستقبال دونالد ترامب زعيم الانقلاب على المؤسسة السياسية التقليدية وعلى قيادات الحزبين الديمقراطي والجمهوري على حد سواء وعلى نتائج استطلاعات الرأي . ترامب الذي الذي دأبت وسائل الاعلام الاميركية وكبرى صحفها على اعلان موته السياسي وصل الى المركز الاول واصبح الرئيس الخامس والاربعين لبلاد العم سام . الشعبوي الخارج عن السيطرة والاتي من خارج الاستبلشمانت ضرب كالصاعقة وهب كالعاصفة ودمر كالزلزال ما بنته كلينتون واوباما وادارة الديمقراطيين طيلة الاعوام الثمانية المنصرمة. وفي بيروت يفتح الاسبوع الطالع على ورشة تعيينات في مواقع امنية وقضائية ومنها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية والنواب العامون في المناطق مع توسيع قاعدة البحث في تعيينات تطال مراكز حساسة وقيادية في وقت يستمر الجدال حول قانون الانتخاب والسجال مطمر الكوستابرافا . فالجدال حول قانون الانتخاب اثمر حتى الساعة تفهما وتعاطفا مع وليد جنبلاط في رفضه النسبية من اطراف ينادون بالنسبية والسجال حول مطمر الكوستابرافا خلص الى تحديد الجاني والمرتكب والمذنب وهو طيور النورس بعد محاكمة صورية ومحكمة عرفية اصدرت حكمها بالاعدام على طيور النورس وافتتح التيرو وموسم القتل ومهرجان التهريج تحت شعار : الموت للنورس وليحيا المطمر.

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