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رقم هائل سجله عدد زوار محمية ارز الشوف اليوم الاحد

15
JANUARY
2017
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أعلنت محمية أرز الشوف، استمرار فتح أبوابها للرياضيين والمواطنين الذين يرغبون بممارسة رياضة المشي على الثلج "وهي من النشاطات التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من نشاطات السياحة البيئة الشتوية".

وأشارت إلى أن حوالي 2000 شخص زاروا مداخل المحمية ومحيطها اليوم، بعضهم "قام بالمشي الطويل بين ساعتين و4 ساعات بإستخدام الراكيت داخل غابات الأرز، وتمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة، والبعض الآخر تمتع ببساطة بالتراشق بالثلوج والتزحلق مع الأولاد وأفراد العائلة والأصدقاء. وقامت مجموعات أخرى بممارسة ركوب الخيل على الثلج وزيارة متحف عساف وبيت خالتي والكوارة وغيرها من مبادرات الخدمات الصديقة للبيئة في محيط المحمية، بالإضافة إلى المطاعم التي قدمت وجبات مختلفة من المأكولات الشتوية البلدية".

وشكرت المحمية كل من زارها وكذلك فريق عملها "الذي استقبل الزوار بكل مهنية وقدم لهم كل المساعدة اللازمة". كما وجهت "تحية تقدير كبيرة إلى القوى الأمنية لا سيما سرية بيت الدين التي قامت بتنظيم السير على مداخل المحمية، وكذلك إلى مركز جرف الثلوج التابع لوزارة الأشغال العامة على إزالة الثلوج عن الطرقات وتسهيل وصول الزوار".

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