البطريرك يوحنا العاشر يترأس قداس البلمند بحضور الوزراء الأرثوذكس في الحكومة

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ترأس البطريرك يوحنا العاشر أول قداس له في البلمند بعد الأعياد وعاونه لفيف الآباء الكهنة والشمامسة. وحضر القداس الوزراء غسان حاصباني نائب رئيس الحكومة ووزير الصحة، يعقوب الصراف وزير الدفاع ونقولا تويني وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد بالإضافة إلى نواب ووزراء سابقين وحاليين وحشد من المؤمنين.

وخلال عظته توجه البطريرك إلى الجميع معايداً ومصلياً من أجل السلام. وشدد على روح الخدمة والعمل والتفاني التي يدعو الإنجيل إليها وعلى أخلاقية الحياة التي تستوجب نبذ كل فكر مظلم يقف حائلاً دون تجدد الإنسان بالروح.

وتوجه غبطته بالتحية إلى فخامة رئيس البلاد وإلى الحكومة منوهاً بأهمية روح الوفاق السائدة والتي ينتظر منه السير قدماً نحو تبني قانون انتخاب مناسب. ونوه بالدور الوطني المعروف الذي كان ويبقى للأرثوذكس والذي يتخطى نطاق الطائفة ليكون في خدمة البلد مشدداً في الوقت نفسه أن الحضور المسيحي في لبنان هو دعامة وقوة وامتداد للوجود المسيحي في المشرق. كما ذكر بقضية مطراني حلب بولس يازجي ويوحنا ابراهيم مصلياً من أجل إطلاقهما وعودة كل المخطوفين.

وختم محيياً أهل الكورة التي يشكل البلمند بكل مؤسساته قلبها النابض.

وبعد القداس استقبل غبطته الحاضرين في صالون الدير.