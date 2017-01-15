أعجوبة جديدة للقديس شربل…. ريتا حواط تتحدّث عن شفائها!

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كتبت ريتا على موقعها الفيسبوك :

“جينا اليوم عدير مار مارون عنايا تنثبت يللي عملوا مار شربل معنا.

مار شربل خلصني من وجع صرلو سنين رفيقي ، خلصني من ألم صرلو سنين بيسهر معي ومانعني نام.

من 5 سنين بلش وجع قوي بأصابع إيدي اليمنى وهوي ع شكل تكهرب أو حريق بأصابع إيدي وبيمتد لكوعي وكنت كهرب كل 10 ثواني لدرجة إنو آخر فترة بطلت أعرف شو يعني نوم وصار ال morphine صديقي وحتى معو ما كنت نام أكتر من 4 ساعات كل ليلة.

عملت كل الفحوصات اللازمة من IRM و XRay وتخطيط لأعصاب اليد وكلن انعادو اكتر من مرة وعجزوا الاطباء. ولا حدا كان يعرف شو السبب وجربو فيي كل أنواع الأدوية وما نفع شي.

الاربعاء 6 كانون الثاني 2016 خضعت لأخر تخطيط وكمان ما بين شي. رجعت عالبيت وما كنت قادرة نام من وجعي قعدت وصرت صلي لمار شربل وقلتلو:

“يا مار شربل ساعدني ما إلي غيرك. انت الطبيب اللي شفيت ألوف المرضى ساعدني. وجعي صار اقوى مني وواقف بوجي لدرجة ما عم فيني نام. كل الاطباء اكدوا انو ما في شي بس انا موجوعة ومش قادرة بقى وانا اكيدة في شي ما عم يكتشفو. انت الطبيب الوحيد اللي قادر تشفيني. عملي عملية وريحني. انا ما رح آخد دوا بقى وما بق زور ولا حكيم.”

تاني يوم نهار الخميس طلعنا ععنايا انا وشخص مقرب مني وكل الطريق حاسة شعور اول مرة بحسو. كل الطريق وانا حاسة انو خلص رح يروح الوجع ومار شربل رح يعملي عملية. وصلنا عالدير وصلينا قدام الضريح و قلتلو :

“يا مار شربل انا بحبك ما تزعلني منك يا ريحني من الوجع او خلينا نعرف شو بني. انت أملي الوحيد. ما عم فيني نام ولا ادرس. نسيت شو يعني الضحكة. انا تعبت.”

رحنا جبنا زيت وبخور و رسمت عإيدي مطرح الوجع اشارة الصليب بالزيت وأكلت بخور. وبثواني بلشت حس بحريق كتير قوي بإيدي وحسا عم ترعاني من جوا. فجأة حسيت بنبض قوي بكف إيدي وتحديدا فوق إصبعي. حطيت ايدي عالنبض واكتشفت انو ما في عضم بإيدي كأنو العضم مكسر و صرنا نحس انو في ganglion عم يمشوا بكف إيدي.

صار الوجع يطلع من كف الإيد ووصل عكوعي وهون حسيت بإيد كامشتني وعم تشد عكوعي وضل يعلى الوجع توصل لكتفي ورقبتي وكفى على دينتي وراسي ميلة اليمين.

راح الوجع وبلشت حس بثقل قوي بإيدي وضليت حاسة كأنو حدا شادد عكوعي. حسيت بتعب قوي وما عدت قادرة فتح عيوني.

بالليل قبل ما نام صليت وقلتلو لمار شربل اذا انت اللي حطيت ايدك عليي عطيني اشارة. كنت بليلتا كل ما جرب نام عإيدي اليمين حس بوجع قوي كأن حدا ضاربني عليا.

نمت وحلمت بمار شربل واقف حد تختي عم يراقبني انا ونايمة ورسم اشارة الصليب فوق راسي وباركني.

كانت الليلة الاولى اللي بنام فيا من 5 سنين وعيت وتأكدت انو مار شربل عملي العملية.

بعد مرور عدة ايام وليالي بلا وجع توجهنا اليوم ع مار شربل تنخبر الاب لويس مطر ب اللي صار.

اكدلنا الاب مطر انو ايدين مار شربل الطبيب اللي اشتغلو بإيدي وإنو هيدي الأعجوبة الستين بعد عيد ميلاده.

شكرا مار شربل عكل شي رح اوفي ندري وخبر الكل كيف حنيت عليي.

انت الطبيب الوحيد اللي قادر عكل شي.”