بيطار: نعم لقانون النسبية والاصلاح الحقيقي .. عكار لن ترضى بالحرمان ولن تكون مكسر عصى لأحد

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دعا رئيس جمعية التعاون الدولي المحامي الدكتور زياد بيطار الحكومة اللبنانية الى اتخاذ موقف يعيد الحياة الى محافظة عكار عبر افتتاح مطار القليعات امام حركة الطيران المدني .

واكد بيطار ان مطار القليعات هو شريان حيوي وهام من شأنه ان يعطي الدفع التجاري والصناعي لمحافظة عكار بامتياز ويتيح للمحافظة اخذ حقها السياحي والسياسي ويمنح عشرات العائلات العكارية فرص عمل فضلا عن الآف الاعمال الاخرى التي سوف تزدهر مجرد الاعلان عن افتتاح المطار .

وقال : من المعروف ان البلدان والمناطق التي لا توجد بها مطارات تبقى الحياة التجارية والسياحية والاقتصادية شبه معدومة فيها مهما كانت تتمتع بموارد سياحية او اقتصادية او تجارية و نحن في عكار نملك العديد من المقومات السياحية والتجارية والصناعية والزراعية لذلك نطالب الحكومة وكل المعنيين في الدولة عدم حرماننا من حقوقنا الطبيعية والمباشرة باعداد الدراسات التي من شأنها تأمين مطار جوي مدني ينعش هذه المحافظة المحرومة من لبنان .

اما في الشأن السياسي فطالب بيطار باقرار قانون للانتخابات النيابية شامل على مستوى لبنان وعلى اساس النسبية يؤمن وصول كافة القوى والشخصيات ذات الحيثية الشعبية الذي نص عليه اتفاق الطائف .

ورأى ان قانون الستين هو قانون مطعون به و غير عادل جاء ليلبي تطلعات وطموحات قوى سياسية على حساب قوى اخرى .

وتمنى ان لا يكون قانون الانتخابات الذي يطبخ حاليا بين اطياف السلطة الحاكمة على شاكلة قانون الستين قانون المحاصصة الذي ارتضت به بعض القوى بهدف الربح وابقاء النفوذ والسيطرة وحب السلطة والتسلط .

وختم : نحن نطمح لقانون عصري، قانون يبني البلد بعيدا عن كل حسابات الربح والخسارة فمن حق الجميع ان يمثل تحت سقف البرلمان كما من حقنا ان يكون لنا مطار ينعش منطقتنا فعكار لن ترضى بعد اليوم بالحرمان ولن تكون مكسر عصى لأحد .