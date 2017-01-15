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هكذا سيكون طقس لبنان في الساعات المقبلة

15
JANUARY
2017
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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الاثنين غائما مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة. وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: يستقر الطقس تدريجا اليوم على الحوض الشرقي للمتوسط، ويستمر خلال الأيام المقبلة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم الأحد: غائم إلى غائم جزئيا، دون تعديل على درجات الحرارة، وضباب على المرتفعات، كما نحذر من خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال الليل وصباحا.

غدا الإثنين: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا، مع درجات حرارة باردة صباحا وارتفاعها بشكل محدود خلال النهار.

الثلاثاء: غائم جزئيا، مع ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض نسبة الرطوبة.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 8 الى 20 درجة. فوق الجبال من 3 الى 14 درجة. في الارز من -2 الى 9 درجات. في الداخل من 1 الى 14 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

- الإنقشاع: متوسط وسيء صباحا، يتحول تدريجيا إلى جيد.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 85 %.

- حال البحر: معتدل. حرارة سطح الماء: 17°م.

- الضغط الجوي: 1020 hPa. أي ما يعادل: 765 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06,43 ساعة غروب الشمس: 16,51.

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