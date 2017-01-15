الراعي: تغيير الذهنيات يساعدنا على سن قانون انتخاب على قياس لبنان

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اكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي اننا “مع العهد الرئاسي الجديد والحكومة الجديدة، في مؤسساتنا الدستورية وفي سائر المؤسسات العامة نحتاج إلى “تغيير في الذهنيات”، وإلى تجدد روحي وأخلاقي وإنساني لدى العاملين في خدمة الخير العام”. ولفت الى انه “عندما يتأمن هذا “التغيير” وهذا “التجدد”، يمكن القضاء على الفساد المستشري في المؤسسات العامة، وضبط أموال الدولة ومالها العام وحمايتها من الهدر والسلب”. وشدد على انه “يمكن عندئذ الاتفاق على سن قانون جديد للانتخابات، يكون على قياس لبنان والشعب اللبناني، لا على قياس أفراد وفئات، وهي محاولة ترجع الى سنة 2005، ولم يظهر هذا القانون لان كل واحد يريده على قياسه”.

واعتبر انه “اذا كان القانون على قياس لبنان والشعب اللبناني حينئذ يضمن التجدد في النخب النيابية، ويعطي قيمة لصوت الناخب، الذي يبقى له حق المساءلة والمحاسبة تجاه الشخص الذي انتدبه ليمثله تحت القبة البرلمانية، وفقا للدستور”.

كلام الراعي جاء خلال ترأسه قداس الاحد في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي. وعاون الراعي في القداس كل من النائبين البطريركيين سمير مظلوم وايلي نفاع والاب بول مطر، وحضره قائمقام جبيل نجوى سويدان، مدير مستشفى البوار الحكومي الدكتور شربل عازار ووفد من منظمة التمييز الانساني.

وقال الراعي: “لقد ثمن الشعب اللبناني، المتواجد في لبنان وبلدان الخليج، تجديد العلاقة والصداقة اللبنانية-السعودية، واللبنانية-القطرية، بفضل زيارة فخامة رئيس الجمهورية الرسمية إلى هذين البلدين الشقيقين. وهم يتطلعون إلى مزيد من الزيارات إلى دول أخرى، شرقا وغربا، من أجل تجديد وتمتين موقع لبنان في الأسرتين العربية والدولية، وتفعيل دوره البناء فيهما”.