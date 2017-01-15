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يازجي: نتمنى تعديل قانون الانتخاب ونصلي لعودة مطراني حلب والسلام في الشرق الأوسط

15
JANUARY
2017
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 ترأس بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا العاشر يازجي قداس الأحد في دير سيدة البلمند البطريركي، عاونه رئيس الدير الارشمندريت رومانوس الحناة، عميد معهد اللاهوت الاب بورفيريوس جرجي، ولفيف من الكهنة والشمامسة، في حضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني، وزير الدفاع يعقوب الصراف، وزير الدولة لشؤون الفساد نقولا تويني، النائب غسان مخيبر، رئيس جامعة البلمند الدكتور ايلي سالم، قنصل البانيا مارك غريب، شخصيات اجتماعية ومؤمنين.

بعد الإنجيل المقدس، ألقى يازجي عظة حيا فيها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورحب بالوزراء الحاضرين وقال: "نطل اليوم عليكم بعد مرور عيد الظهور الإلهي وشرح ما ورد في رسالة القديس بولس، ونقول ان الإنسان يجب أن يتجدد على صورة خالقه ويبتعد عن الخطيئة".

واشار الى ان "مهمة الوزير الحقيقية هي أن يعالج أمور الناس الحياتية ويريح أبناء البلد".

وتحدث عن دور الطائفة الارثوذكسية في لبنان وفعاليته في الحياة السياسية والاجتماعية، وقال: "ان الحضور المسيحي في لبنان هو رسالة للمحيط والشرق الأوسط".

وختم يازجي: "نرحب بالتوافق الذي حصل وادى إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة ونتمنى تعديل قانون الانتخاب والتوصل إلى قانون جديد، وان تتم الانتخابات النيابية في موعدها، من أجل أن تتفعل المؤسسات الدستورية ومن أجل استقرار لبنان ونصلي من أجل عودة مطراني حلب والسلام في الشرق الأوسط".

ثم استقبل يازجي المؤمنين في صالون الدير.

وطنية
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