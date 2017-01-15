كنعان عشية اتفاق 18 ك2: ليس موسمياً بل استراتيجي لتكريس معادلة الشراكة والميثاق

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أكد امين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان في مداخلة عبر صوت لبنان 93،3 عشية الذكرى الأولى للتفاهم المسيحي ان التفاهم "اثبت انه ليس موسمياً بل استراتيجي ولعقود اتية وقد كرس على الصعيد المسيحي معادلة جديدة، وعلى الصعيد الوطني شراكة حقيقية يفتقدها اللبنانيون"، مجدداً التأكيد أن التفاهم ليس للتيار والقوات بل رافعة للمسيحيين وللوحدة الوطنية، وكان مدار متابعة وتساؤلات محلية ودولية عن حدوده، فجاءت التجربة ليثبت انه غيّر الكثير من المعطيات على الساحة المحلّية، من انتخاب رئيس ميثاقي قوي له حيثية تمثيلية وطنية جامعة هو العماد ميشال عون، وتشكيل الحكومة مع احترام اكبر لمبادئ الشراكة والتمثيل الصحيح.

واعتبر كنعان أن التفاهم المسيحي انجاز يحتاج الى متابعة وصيانة والعودة الى السقوف المبدئية التي انطلق منها وهي الشراكة وإصلاح الدولة والحضور المسيحي الفاعل من دون التأثير على الآخرين".