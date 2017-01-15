living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لا أحصنة طروادة في آستانا

15
JANUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نبيه البرجي-

ذاك الصحافي العربي «الكبير» (الكبير بعباءته المرصعة) وهو يقول علنا لزميل له من دولة عربية اخرى «اننا هدفنا ازالة بشار الاسد ولو ركبنا على ظهر الشيطان، حتى ولو ركب الشيطان على ظهورنا».


الصحافي الذي ينطق بلسان من ينطق، قال «ان مستقبلنا مع اسرائيل استراتيجي وايدويولوجي»، مستعيداً فتوى سرية لشيخ كبير يعقد فيه القران بين النص القرآني والنص التوراتي...


لا عدو للعرب والمسلمين سوى ايران «حين انظر في صورة علي خامنئي لا اجد فيها سوى وجه كسرى انو شروان. الاحلام الايرانية لا تتوقف عند دمشق وبغداد وبيروت والمنامة، بل هي تنسحب على مكة المكرمة وعلى المدينة المنورة، والا ماذا يفعل الايرانيون في صنعاء الان، واي رؤية جيوسياسية تأخذهم الى جبال صعدة؟»


متى نتخلى، ولو عن شيء من سذاجتنا، من غبائنا، لندرك ان ما ترمي اليه اسرائيل ليس تقويض الدولة في سوريا، واقامة دويلات على شاكلتها فحسب، وانما تفتيت دول المنطقة برمتها. عودوا الى زئيف جابوتنسكي، وهو المرشد الروحي لوالد بنيامين نتنياهو، الذي قال في عام 1923 بتفكيك المنطقة اتنياً وطائفياً...


ومن اشعيا الذي قال ان دمشق «تزول من بين المدن وتصبح ركاماً من الانقاض» الى بنيامين نتنياهو الذي يطلق صواريخه على دمشق ليقول، ليقول فقط، ان الحرب في سوريا بدأت بأمر من الحاخامات وتنتهي بأمر من الحاخامات».


حمقى اولئك الذين يقولون، ويكتبون (حتى بتفاصيل كاريكاتورية) ان الصواريخ على مطار المزة استهدفت صواريخ كانت في طريقها الى «حزب الله» ودون ان ندري لماذا يفترض بهذه الصواريخ ان تتكدس في مطار المزة، ودائما في العراء او داخل مستودعات مكشوفة للعيان.


كل تلك الخفايا لدى قيادة «جبهة النصرة» التي يديرها سياسياً، وميدانياً، مستشارون عرب واتراك. لدى الاستخبارات الروسية معلومات هائلة حول اللقاءات التي عقدت بين مسؤولين في الجبهة (وقد غيرت اسمها الى جبهة فتح الشام) وضباط ومسؤولين في الاستخبارات الاسرائيلية...


اللقاءات عقدت في اكثر من مكان في تركيا، وفي اغلب الاحيان في ضاحية مدينة غازي عنتاب، وثمة اجتماع او اثنان عقدا في احدى الدول العربية وبرعايتها...


لا ريب ان التدخل الروسي غير المنتظر فاجأ الاتراك وفاجأ جهات عربية كانت تتوقع ان يصل ابو محمد الجولاني خلال ساعات الى قصر الشعب في دمشق، على ان يستقبله زهران علوش بالازهار وبالخيول..


اشياء كثيرة تغيرت على الارض السورية. موسكو نبهت من نبهت الى انها تعرف قادة «النصرة» واحدا واحدا. وعلى هذا الاساس، لا مجال لأحصنة طروادة في مؤتمر آستانا في قازاخستان، وبعدما تبين ان الذين يشكلون الوفد المعارض انتقوا ثلاثة وربما اكثر من قيادة الجبهة الذين سبق لهم والتقوا بمسؤولين اسرائىليين.


مرة اخرى، انها الحماقة ان نقول ان قاذفات نتنياهو توخت ضرب صواريخ عائدة لـ« حزب الله» او انها توخت توجيه انذار الى السوريين لمنع نقل اي سلاح الى الحزب الذي لا تنقضه البراعة ولا الدقة، في شق الطريق امام صواريخه، والا كيف لعشرات آلاف الصواريخ، ومنها الحديث جدا، ان تستقر في صوامعها؟


معارضون سوريون ويؤكدون ان العلاقات بين فصائل معارضة، وبينها «جبهة النصرة» و«احرار الشام» والاسرائىليون اخترقت حتى العظم ليست علاقات تكتيكية بل استراتيجية، وتحت مظلة انقرة وعواصم عربية اخرى مضت بعيدا في التنسيق الاستخباراتي مع تل ابيب.


الطريف ان يكون هناك من يسأل ما اذا كانت الصواريخ الاسرائىلية تستهدف مطار المزة في دمشق ام مطار استانا. بنيامين نتنياهو الذي كان في قلب الحرب يريد ان يكون في قلب التسوية، هذا اذا كان لا يسعى ولا يشارك في حرب لا تبقي حجرا على حجر في سوريا...


لنقل بشيء من التفاؤل، ان المأزق التركي ادى الى تغيير دراماتيكي في الخطط وفي المعادلات. نتنياهو يدرك ذلك، ويضرب بكلتا يديه على الزجاج، على زجاج ردهة المفاوضات..

الديار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout