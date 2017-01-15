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دخل رئيس الحكومة سعد الحريري على خط المواجهة بين وزير الداخلية نهاد المشنوق والوزير السابق أشرف ريفي وغرد عبر «تويتر» قائلا: «كم كنت مخطئا عندما شككت بنهاد المشنوق وأعطيت كامل ثقتي لبعضهم».

وكان الحريري يعلق على شريط قيل ان وزير العدل اشرف ريفي، سربه يتناول شهادة الحريري امام لجنة التحقيق الدولية، وفيه يقول: اذا راودني الشك بأحد المقربين من والدي في تسريب المعلومات عنه. اشك بشخص كنهاد المشنوق.

وسارع الوزير المشنوق الى التغريد ردا على كلام الحريري بقوله: شهادة الحريري اشرف الشهادات.



وقالت مصادر قريبة من تيار المستقبل، انها كانت تفضل ان يبقى الرئيس الحريري حكما بين ريفي والمشنوق، لا طرفا كما بات الآن، وأنه كان بوسعه الرد على ريفي من خلال كتلة نواب المستقبل باعتبار ان المشنوق عضو فيها.