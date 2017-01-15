هل يهدد اغتيال اللواء أحمد الغضبان اتفاق وادي بردى واجتماع أستانة؟

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مراسل الميادين يفيد باغتيال مجموعات مسلحة السبت اللواء أحمد الغضبان المكلف بأمور المصالحة في منطقة وادي بردى أثناء خروجه من نبع الفيجة.



أفاد مراسل الميادين باغتيال مجموعات مسلحة السبت اللواء أحمد الغضبان المكلف بأمور المصالحة في منطقة وادي بردى أثناء خروجه من نبع الفيجة.

وحسب مصادر إعلامية فإنّ التوتر عاد إلى منطقة وادي بردى بعد التوصل مؤخرا إلى اتفاق بين أهالي المنطقة والمجموعات المسلحة المتواجدة فيها مع الجيش السوري، وسط أنباء عن خروج ورشات صيانة مياه عين الفيجة التي تغذّي العاصمة السورية دمشق بمياه الشرب.

وكالة "سبوتنيك" الروسية نقلت عن مصدر أمني قوله إن اللواء الغضبان أصيب بطلقة قناص في منطقة وادي بردى، وقد توفي على إثر جروح بليغة أثناء خروجه من ورش الصيانة من نبع الفيجة بعد إنجاز المرحلة الأولى من إصلاح النبع".

يذكر أن اللواء أحمد الغضبان تولى رسمياً ملف إدارة شؤون منطقة عين الفيجة التي ينحدر منها ومسؤولية أمن نبع عين الفيجة وضمان تدفق المياه إلى العاصمة دمشق.