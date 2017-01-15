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عملية برية للجيش السوري في بادية تدمر باتجاه حقول الغاز والنفط

15
JANUARY
2017
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بدأ الجيش العربي السوري أمس عملية عسكرية برية واسعة في بادية تدمر الغربية ضد تنظيم داعش، وسيطر على عدة نقاط، في حين أحبطت وحدات منه محاولات اعتداء للتنظيم على نقاط عسكرية في دير الزور، وقضى على العديد من مقاتليه، في وقت ألقى الطيران المروحي منشورات تدعو مقاتلي الميليشيات المسلحة في إدلب إلى «التفكير بالعواقب وبمصيرهم».


وذكرت مصادر ميدانية في ريف حمص لـ«الوطن»، أن قوات الجيش والقوى الرديفة خاضت أمس معارك عنيفة مع مقاتلي تنظيم داعش بعد أن بدأت عمليتها العسكرية البرية بتمهيد مدفعي وصاروخي مركز، تلاها تقدم ميداني لعناصر المشاة.


وأكدت المصادر، أن قوات الجيش واللجان الشعبية، تمكنت من استعادة السيطرة على عدة نقاط وجروف رملية كانت تحت سيطرة التنظيم على اتجاه المحور الشمالي الشرقي لمطار التيفور وشرق المحطة الرابعة بعد اشتباكات ومواجهات عنيفة، أدت لمقتل وإصابة أعداد من الدواعش وتدمير عدد من آلياتهم.


من جانبه، قصف الطيران الحربي مواقع للتنظيم وخطوط إمداده على اتجاه مناطق سيطرته في آرك والبادية الغربية وفي محيط شاعر وعلى محور الباردة بمحيط القريتين بريفي حمص الشرقي والجنوبي الشرقي، ما أسفر عن تدمير تلك الأهداف وإيقاع خسائر كبيرة بالأرواح والعتاد والآليات في صفوف التنظيم.


من جانبها نقلت صحيفة «رأي اليوم» الإلكترونية عن مصدر ميداني في الجيش تأكيده، أن العملية العسكرية يشارك فيها أكثر من 10 آلاف مقاتل، من قوات الجيش والدفاع الوطني وصقور الصحراء، وتهدف إلى تحرير آبار الغاز والنفط في جزل والشاعر ومهر في مرحلتها الأولى وتحرير مدينة تدمر الأثرية في مرحلتها النهائية.


وفي ريف حماة، أغار الطيران الحربي السوري والروسي على تحركات مؤللة لتنظيم داعش في أطراف ناحية عقيربات وقرى عكش ورسم الأحمر وأبو دالي، بريف المحافظة الشرقي، ما أدى إلى تدمير عدة آليات بمن فيها من دواعش.


كما شن الطيران الحربي السوري غارات مكثفة على مواقع لجبهة النصرة (فتح الشام) في محيط حلفايا وطيبة الإمام في ريف حماة الشمالي ما أدى إلى تدميرها على من فيها من إرهابيين.


من جهتها، ذكرت وكالة «سانا»، أن وحدات من الجيش خاضت خلال الساعات الماضية من يوم أمس، اشتباكات عنيفة مع مقاتلين من تنظيم داعش هاجموا نقاطاً عسكرية على المحاور الجنوبية والشمالية الغربية لمطار دير الزور العسكري ومحيط جبل الثردة وفي أحياء الرشيدية والحويقة والصناعة ومنطقة البغيلية ومحيطها بالريف الغربي.


وأكدت الوكالة، أن الاشتباكات انتهت بإحباط الهجوم ومقتل العديد من أفراد التنظيم وفرار من تبقى منهم وتدمير دبابة و3 آليات مزودة برشاشات ثقيلة ومقتل إرهابيين.


من جهته، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» المعارض، أن مقاتلي التنظيم شنوا أكبر هجوم لهم منذ شهور على المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الجيش بمدينة دير الزور أمس، مشيراً إلى أن ستة انفجارات على الأقل هزت المدينة، بينما اشتبكت قوات الجيش مع مقاتلي التنظيم، وقام الطيران الحربي السوري بقصف مواقع للتنظيم.


وفي محافظة إدلب، ألقى سلاح الجو المروحي منشورات تحمل صورة جثث وكتب فيها «أعد حساباتك وفكر بالعواقب – هذا هو المصير المحتوم لكل إرهابي حمل السلاح في وجه الجيش والشعب»، حسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان» المعارض الذي أشار أيضاً إلى أن الطائرات الحربية نفذت ضربات استهدفت أماكن تجمع التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة في بلدة سراقب ومناطق تمركزها أيضاً بالقرب منها في الريف الشرقي، من دون أن ترد معلومات عن الخسائر البشرية.

الوطن السورية
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