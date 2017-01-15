احداث مريبة في طرابلس وعكار

A + A -

جهاد نافع-

لا يختلف اثنان ان يقظة الاجهزة الامنية كافة نجحت في احباط الكثير من مخططات المنظمات الارهابية التكفيرية التي تستهدف الساحة اللبنانية ومناطق عديدة من بيروت الى الجنوب والشمال، واخر ما حققته هذه الاجهزة توقيف الخلية الارهابية المرتبطة بالارهابي المتواري في عين الحلوة شادي مولوي والبالغ عدد المتورطين فيها 11عنصرا على رأسهم مصطفى صهيوني وضبط كميات من الاسلحة والقنابل وحزام ناسف.



وتواصل الاجهزة الامنية حربها في مواجهة الارهاب التكفيري الى درجة انها فككت الكثير منها في اللحظات الاخيرة قبل انتقال هذه الخلايا الى مرحلة تنفيذ اعمال ارهابية بخاصة في طرابلس وقد نجت المدينة اكثر من مرة من اعمال ارهابية خططت لها هذه الخلايا التي تنفذ اجندات ارهاب النصرة او داعش.



لكن لاحظت مراجع شمالية ان ما تشهده طرابلس ومناطق شمالية اخرى سواء في عكار او في الضنية من اعمال فوضى واعتداءات او محاولات تحت عناوين الخطف والسرقة والاعتداءات، وقد بدأت هذه الحالات مع ليلة رأس السنة بالقاء عدة قنابل في مجرى نهر ابو علي واستتباعا اطلاق رصاص في بعض الاحياء بهدف اشاعة القلق والرعب والفوضى، يأتي، في رأي هذه المراجع، في سياق نشر الفوضى من جديد في طرابلس ووضع العصي في دواليب الامن والاستقرار في المدينة.



فخلال الايام القليلة الماضية حفلت طرابلس ومناطق شمالية اخرى بإحداث مختلفة سواء باطلاق الرصاص في خلافات فردية او اعتداءات بقصد الثأر والدخول الى بعض المقاهي والى درجة انه يكاد لا يمر يوم دون حدث امني فردي او شخصي.



فيما بدأت عكار تشهد في الآونة الاخيرة احداثا مثيرة للتساؤل والاستغراب سواء ما حصل في عودين عندقت او على طريق الدورة العكارية او طريق بينو - دير جنين وفي خربة داود وببنين واكثر من منطقة عكارية الامر الذي اثار مكامن الخوف من خلفيات هذه الاحداث وهل هي بقصد الهاء الاجهزة الامنية وتحويل انظارها عما يمكن ان تحضر له منظمات ارهابية ام هي مخطط استباحة للساحة ودفعها باتجاه الفلتان ام هي محض صدفة تزامنت مع ما تحققه الاجهزة الامنية من انجازات امنية وما حققته من نجاح في ضبط الامن واشاعة الامان والاستقرار؟



تعتبر المراجع المتابعة ان تفكيك الخلايا الارهابية ادى الى اصابة المحركين الفعليين لهذه الخلايا بصدمات وفشل تلو الفشل ولذلك من غير المستبعد ان تعمد الى اساليب اخرى في نشر الفوضى وازالة مظلة الامان التي تخيم فوق طرابلس والشمال والا كيف يمكن تفسير القاء قنبلة في هذا الحي او في مجرى النهر، وكيف يفسر قطع طريق في منطقة مقفرة ليلا، ولماذا تفاقم حالات الاشكالات الفردية التي يتخللها اطلاق رصاص في القبة او الاسواق او التبانة؟ او ما يحصل في عكار من سرقات وتعديات على السيارات المارة في الطرقات المقفرة ليلا؟؟



ولاحظت بعض المراجع ان قيادات لاذت بالصمت ولم يصدر عنها اي ادانة لبعض الاحداث التي جرت لا سيما ان بعض المشايخ تجاهلوا اخبار كشف الخلية الارهابية الاخيرة وما عثر في مستودعات هذه الخلية وبخاصة ان اعترافات هذه الخلية خطرة جداً في استهدافها للضاحية الجنوبية واغتيال ضباط في الخدمة وضباط متقاعدين واغتيال شخصيات مدنية مناهضة للفكر التكفيري وتفجير اهداف مدنية، ورغم هذه الاعترافات فإن اي شخصية دينية او سياسية شمالية لم تبادر حتى الآن الى اطلاق موقف او رأي في هذا الانجاز النوعي بل هناك من واصل خطابه المذهبي من على بعض المنابر الدينية غير مكترث لما تكشفه الاجهزة الامنية من خلايا او توقيف متورطين ومرتبطين مع قيادات ارهابية في الخارج.