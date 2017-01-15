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وزير البيئة: العمل على خطة استراتيجية للنفايات و لا أزمة جديدة

15
JANUARY
2017
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الأنباء الكويتية -

في غمرة الانشغال بالملفات الكبرى، شكلت طيور النورس المعسكرة في اجواء الشواطئ اللبناني وحول مطار رفيق الحريري الدولي مصدر قلق دائم للمسؤولين تخطى حتى الاستحقاقات السياسية والدستورية.

فهذه الطيور المهاجرة وما تشكله من خطر على الملاحة الجوية تحوم حول مطمر نفايات مجاور للمطار ويعرف باسم «الكوستابرافا» وبجواره مصب نهر الغدير المفتوح لمياه الصرف الصحي والمعامل، وعلى الرغم من الاجراءات المتخذة كتركيب اجهزة تطلق اصوات النسور والبواشق واستخدام الاسهم النارية والمفرقعات، مازالت النوارس عصية على الابتعاد.

احد خبراء الطيران المدني المرتبط بالاتحاد الدولي للنقل الجوي استغرب اللجوء الى هذه الاجهزة الصوتية في مطارات ساحلية، موضحا ان هذه الاساليب تستخدم في اماكن جبلية، حيث تعتبر النسور المفترس الطبيعي للنورس، كما ان ادارات المطارات حول العالم تجفف البرك والمستنقعات حول المدارج.

بدوره، اوضح وزير البيئة طارق الخطيب ان موضوع نهر الغدير المنسوب اليه جلب طيور النورس كبير، وان هناك تعديات متنوعة تؤثر على تلوثه، مؤكدا ان هناك متابعة له.

وأكد الخطيب وهو من كتلة وزراء رئيس الجمهورية في الحكومة، أنه يعمل على خطة استراتيجية للنفايات سيعرضها على الرئيسين عون وسعد الحريري تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء، نافيا وجود أزمة جديدة للنفايات.

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