بالصورة: صقيع أوروبا يجمّد ثعلباً في ألمانيا

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ضرب الجليد والصقيع أوروبا مخلفًا وراءه العديد من الوفيات والحوادث المؤلمة، ولكن هذه الصورة المفجعة تعكس بوضوح التأثير المؤسف للانخفاض الحاد لدرجات الحرارة.

وُجد "ثعلب" متجمدًا في كتلة من الجليد بعد غرقه في نهر أثناء درجات الحرارة شديدة البرودة التي تشهدها أوروبا، فالثعلب اخترق الجليد الرقيق على نهر الدانوب الاثنين الماضي، ولكن لم يعُثر عليه إلا بعد 4 أيام.

استخدم أحد الأشخاص المنشار ليقطع مكعبًا حول الثعلب، ولكن مع الأسف لم يكن هناك ما يمكن فعله لإنقاذه، وفقًا لصحيفة "مترو" البريطانية.

حتى الآن تسببت درجات الحرارة المتجمدة في وفاة أكثر من 60 شخصًا حول أوروبا، في الوقت الذي يُعتبر المشردون والمسنين والمهاجرين الأكثر عرضة للخطر.