living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رئيس وزراء كندا "يخرق السلوكيات" ويستجلب الإنتقاد

14
JANUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

وجه مواطنون وسياسيون كنديون انتقادات إلى رئيس وزرائهم جاستن ترودو، بسبب رحلاته الخاصة خارج البلاد التي استعان خلالها بطائرة أحد أصدقائه.

وأوردت وكالة "رويترز" السبت، أن الانتقادات تتركز على عطلة أمضاها ترودو في رأس السنة بجزيرة بالبحر الكاريبي يملكها أغا خان إمام الشيعة الإسماعيلية، ويعد خان صديقا مقربا لعائلة ترودو.

وكشف ترودو أنه سافر إلى الجزيرة على متن طائرة مروحية تعود لعائلة خان، وهو ما يعد خرقا واضحا لقواعد السلوكيات وأخلاقيات العمل.

ووفقا لقواعد العمل التي وضعها ترودو نفسه في عام 2015، لا يحق للوزراء السفر في طائرات خاصة دون الحصول على موافقة أولا من ماري داوسون مفوضة تضارب المصالح والأخلاقيات في البلاد.

وكان ترودو الذي تولى السلطة في نوفمبر 2015 تعهد بإدارة شفافة وخاضعة للمساءلة، إلا أنه يواجه تساؤلات متكررة عن العطلات الفاخرة التي يقضيها في الخارج.

ويقول نواب معارضون إن العطلة غير لائقة لأن أوتاوا تساعد في تمويل مؤسسة أغا خان، كما توضح أن رئيس الوزراء بعيد عن المواطن الكندي العادي بينما يمر اقتصاد البلاد بصعوبات.

لكن ترودو رد على هذه الاتهامات في مؤتمر صحفي: "رحلة الذهاب والعودة بين ناساو (عاصمة جزر الباهاما) والجزيرة كانت على متن طائرة خاصة تابعة لأغا خان سمح لنا باستخدامها ولا نرى أي مشكلة في ذلك".

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout