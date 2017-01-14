لماذا نرتدي الساعة في اليد اليسرى؟

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ساعة اليد اعتدنا على ارتدائها في اليد اليسرى، والكثير من الناس يعتبر أرتداء الساعة في اليد اليسرى علامة على الأناقة والإتيكيت، لكن ما سبب في هذا التقليد؟ لماذا أصبح ارتداء الساعات في اليد اليسرى نوع من أنواع العادات؟ يوجد عدد أسباب لهذا الأمر:

الإنتاجية



عندما تكتب أو تشرب كوب القهوة أو تفعل شيئًا بيدك اليمنى، ارتدائك الساعة في اليد اليسرى سيمكنك من معرفة الوقت دون أن تحتاج أن تترك ما في يدك اليمنى، لذا يرتاح الشخص الأعسر (الذي يستخدم يده اليسرى) عندما يرتدي الساعة في اليد اليمنى أكثر. تخيل معنا أنك تحمل شيئًا بيدك اليمنى القوية في العمل وتريد معرفة الوقت، بكل بساطة ستنظر في الساعة التي في يدك اليسرى دون الحاجة لاستخدام يدك اليمنى.



سهولة الاستخدام



عندما ترتدي الساعة في اليد اليسرى فإنك ستسخدم يدك اليمنى القوية في ارتدائها وضبطها، هل تستطيع بسهولة ارتداء الساعة في اليد اليمنى وضبطها باستخدام يدك اليسرى؟ مع العلم أن زر ضبط الساعة عادة ما يكون في اتجاه يدك اليمنى. بالطبع سيكون أسهل على الشخص الأعسر ارتداء الساعة في اليد اليمنى.